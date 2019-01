Bonuskarte fürs Ehrenamt soll kommen

Die CDU-Fraktion fordert, dass in Ascheberg die Ehrenamtskarte eingeführt wird. Mit diesem Beschlussvorschlag wenden sich die Christdemokraten an den Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss.

Fraktionssprecher Ludger Wobbe begründet den Antrag so: „Als Zeichen der Anerkennung für ehrenamtliches Engagement ist vor knapp zehn Jahren die sogenannte ‚Ehrenamtskarte‘ in Nordrhein-Westfalen eingeführt worden. Personen, die wenigstens fünf Stunden in der Woche beziehungsweise 250 Stunden im Jahr ohne Vergütung oder pauschale Aufwandsentschädigungen ehrenamtlich tätig sind, können die Karte bei ihrer Kommune beantragen – sofern diese an dem Projekt teilnimmt. Die Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten dann landesweit bei teilnehmenden Partnern Vergünstigungen in öffentlichen und privaten Einrichtungen wie beispielsweise Museen, Kinos, Stadtbüchereien, Schwimmbädern, beim Bürgerbus, Einzelhändlern oder Hotels.“

Das Ehrenamt sei in vielen Bereichen der Gemeinde ein Eckpfeiler für das Zusammenleben der Menschen in Ascheberg, Herbern und Davensberg. Mit der Ehrenamtskarte zeige man den vielen Frauen und Männern, die sich in Vereinen und Institutionen ehrenamtlich betätigen, die Wertschätzung der Gemeinde und würde neben der Juleica (Jugendleiterkarte des Kreises Coesfeld) und dem Bürgerpreis ein weiteres Element zur Würdigung ehrenamtlichen Engagements schaffen.

Der Fachausschuss wird sich mit diesem Antrag befassen. Dort ist die Frage, ob die anfängliche Skepsis durch die Erfolge in der Nachbarschaft gänzlich verflogen ist. Bei einer WN-Umfrage hatte sich 2010 nur die FDP für die Ehrenamtskarte ausgesprochen. Der UWG-Sprecher sah die Notwendigkeit nicht, die SPD-Antwort sprach ging davon aus, dass viele Ehrenamtliche Vergünstigungen weniger Bedeutung zumessen. Und der Autor des heutigen Antrags formulierte damals, dass zuerst einmal der Verwaltungsaufwand und die Kosten, die verursacht würden, geprüft werden müssten. Man stehe einer Debatte nicht negativ, aber zurückhaltend gegenüber.