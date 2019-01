Schenkelklopfer am laufenden Band

Gut, dass die Holzmeiers intensive Leser der Westfälischen Nachrichten sind. Während Schwiegervater, Ehemann und Sohn hinter Seiten verschwinden, entdeckt Magda Holzmeier den Bericht über ein Klassentreffen. Zufällig. Wie vom Blitz getroffen rauscht der Wunsch nach einem Wiedersehen der früheren Mitschüler in Holzmeiers Wohnstube. Freundin Franziska ist Feuer und Flamme. Und weil Dorftratsche Paula nicht nur alles mitbekommt, sondern auch akribisch notiert, macht es keine Mühe, die Adressen zu finden. Am 22. Mai soll das Gestern wieder lebendig werden. Was zwischen Jugendliebe („Der schöne Johannes“) und Jugendsünde (Lisbeths uneheliches Kind) in den Köpfen hängen geblieben ist, zeigt die Kolpingspielschar Ascheberg im plattdeutschen Lustspiel „Dat verflixte Klassendriäpen“ von Regina Rösch. Die Besucher der Premiere dürften am Tag danach mit einem Lachmuskelkater aufgewacht sein.

Frauentreff auf dem Sofa mit Elly Mangels (v.l.), Heike Zobel und Bärbel Vorrink. Foto: hbm

Wer im trüben Winter im Ascheberger Pfarrheim frohe Stunden erleben und herzhaft lachen möchte, vergisst den Alltag ganz schnell. Die Pointen, mal plattdeutsch derb, dann mit verschmitztem Wortwitz, prasseln auf das Publikum nieder. Auch wenn die Klischees hinter manchem Lacherfolg bekannt sein mögen, die Akteure auf der Bühne spielen es so, dass sich kein Besucher dem Spaß entziehen kann. Sie bereiten die Schenkelklopfer beim Publikum sorgsam vor und kommen passend auf den Punkt.

Regisseurin Hanne Rehr hat die Rollen passgenau verteilt. Die Holzmeier-Männer werden von Ludger Heubrock (Opa), Stefan Wiedenhorst (Landwirt und Schlosser) sowie Alexander Rehr (Sohn) mit großer Spielfreude in Szene gesetzt. Als Frau des Hauses wirbelt Heike Zobel über die Bühne. Schön für Spielschar und Besucher, dass Martin Höring, ein Plattdeutsch-Muttersprachler, seine mehrjährige Spielpause beendet hat. Schließlich gilt es mit Elly Mangels als Ehefrau Schritt zu halten. Michael Daldrup passt immer in ruhigere Rollen mit einem verschmitzten Anteil. Dorftratschen sind schon vielfältig zu sehen gewesen. Bärbel Vorrink spielt bravourös eine dauerredende Alleswisserin, deren Bühnenabgänge schnell Kult werden. Neben diesem Dorfpersonal sind drei buntere Typen aus Amerika nötig: Karl Mangels, Birgit Bäumer-Borgmann und Anja Vennemann bringen Farbe auf die Bühne und verkörpern Menschen, die in der Welt zu Hause sind.

Beim Auftritt des schönen Johannes: Bärbel Vorrink (v.l.), Heike Zobel, Elly Mangels, Karl Mangels und Birgit Bäumer-Borgmann. Foto: hbm

Spielen darf das elfköpfige Ensemble in einer sorgsam eingerichteten Wohnstube. Ein Wandkalender zeigt die Zeitsprünge. Ein Garderobenständer hilft beim Verstecken. Tischgruppe, Sofa, Opas Sessel – die Möbel passen zu den Holzmeiers. So entsteht bei den Zuschauern ein stimmiges Bild der Familie, die auch um die Ecke wohnen könnte. Ob Magda dort auch ohne WN auf die Idee eines Klassentreffens gekommen wäre?