„Mit vier Waschbären, fünf Füchsen, sechs Steinmardern und sieben Krähen, die am Ende auf der Strecke lagen, war die gemeinsame Raubwildjagd am Samstagnachmittag ein voller Erfolg“, bilanzierte der zweite Vorsitzende des Hegerings Herbern, Stefan Weckendorf, die Gemeinschaftsaktion. Vierbeinige Räuber hätten sich zu einer großen Gefahr für das rückläufige Niederwild, wie zum Beispiel Feldhase und Fasane, in den heimischen Wäldern und Revieren entwickelt. Auf Initiative von Thomas Storksberger und Michael Roters sowie Unterstützung des Herberner Hegerings wird seit drei Jahren das Raubwild gemeinsam bejagt.

„Das ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, da wir eine immer größere Raubtierdichte bekommen. Das Niederwild wie Hasen oder Bodenbrüter haben es ohne diesen Einsatz sehr schwer zu überleben“, sagte Weckendorf.

Insgesamt 60 Jäger waren unterwegs. Revierinhaber organisierten das Geschehen in ihrem Bereich und banden revierlose Jäger ein. „Mit dem Ergebnis am Ende des Tages waren wir sehr zufrieden“, so Weckendorf. Das geschossene Raubwild wird jetzt bei der Initiative Fellwechsel wiederverwertet. Die Felle werden aufbereitet und zu anderen Produkten wie Kleidung, Taschen oder Kissen weiterverarbeitet. „Eine Doppelnutzung, die wir gerne unterstützen“, betont Weckendorf