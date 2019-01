Freude über Frischlinge an Flöten und Trommeln

2018 war ereignis- und arbeitsreich. Es war aber auch ein Jahr, das für den Kolpingspielmannszug Ascheberg irgendwie zukunftsweisende Weichen stellte. Stichwort: Nachwuchs. „Da haben wir nun 21 Kinder in unseren Reihen“, machte Vorsitzender Torsten Hohenhövel bei der Generalversammlung in der Gaststätte Erdbüsken deutlich. Ein solider Unterbau, auf den die Spielleute stolz sind, denn ihre Nachwuchsfrage haben sie gut im Griff, während diese bei vielen anderen Vereinen noch immer viel diskutiert ist.

Der erfreuliche Zuwachs machte sich bei den Vorstandswahlen bemerkbar. Denn dort gibt es einen neuen Posten. Nadine Ohk wurde zur ersten Jugendwartin gewählt, eine Position, die neu ins Leben gerufen wurde, um für die Kids eine feste Ansprechpartnerin zu gewährleisten. Barbara Lenz, die bislang als Beisitzerin fungierte, übernimmt ab sofort den Posten des zweiten Jugendwarts. Christoph Hohenhövel tritt dafür als neuer Beisitzer an ihre bisherige Stelle. Torsten Hohenhövel (erster Vorsitzender und Geschäftsführer), sein Stellvertreter Fabian Wegmann, Kassiererin Steffi Wacker und Schriftführer Sven Haverkamp wurden bei den Vorstandswahlen alle einstimmig wiedergewählt.

2019 sehen die Spielleute positiv gestimmt entgegen, auch wenn es mehr Arbeit gibt. „Das allerdings stört uns nicht, im Gegenteil, die Arbeit vor allem mit den Kindern macht uns sehr viel Spaß und wir sind wirklich stolz, dass wir dank der Jugendlichen und Kids nachwuchstechnisch beruhigt in die Zukunft schauen können“, unterstrich Hohenhövel.

Aktuell zählt der Verein 57 Mitglieder, davon 36 Aktive und 21 Kinder. Und von ihnen wird man auch 2019 allerhand hören, wie der volle Terminkalender deutlich macht. Da sind Auftritte bei hiesigen Schützenfesten, beim Osterfeuer oder beim Karneval in Otti-Botti feste Größen. Besprochen wurde weiterhin die Veranstaltung „Tanz in den Mai“, den der Kolpingspielmannszug auch in diesem Jahr wieder ausrichtet. Die Veranstaltung findet am 30. April (Dienstag) ab 20 Uhr im Festzelt bei der Familie Frenking am Bahnhofsweg statt.