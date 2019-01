„Ich bin mit einem guten Gefühl heimgefahren.“ Das sagt Schulrätin Dr. Walburga Henry, die am Montag geklärt hat, wie es am 1. Februar an der Mariengrundschule Herbern weitergehen wird. Das gute Gefühl der Schulrätin bezieht sich auf die die Leitung der Herberner Grundschule: „Sie wird so lange kommissarisch geleitet, bis eine neue Schulleitung da ist. Wir haben eine Person aus dem Kollegium gefunden, die das übernehmen und gut machen wird“, informierte Henry auf WN-Anfrage. Einen konkreten Namen aus dem 15-köpfigen Kollegium wollte sie aber nicht nennen: „Das machen wir am 1. Februar.“

Die kommissarische Nachfolge von Schulleiterin Ulrike Lonsing-Bußkamp, die zum Ende des Schulhalbjahres ausscheiden wird, tritt nicht Hildegard Beermann an. Die bisherige stellvertretende Schulleiterin wird zum neuen Schulhalbjahr versetzt. Mit dem Abschied der bisherigen Doppelspitze ist ein größeres Vakuum zu füllen. Deswegen werden die künftige kommissarische Leiterin und das Kollegium auch nicht allein gelassen. „Die Schulleitung der Lambertus-Grundschule Ascheberg wird sie unterstützen“, informiert Henry. Es sei abgesprochen, wie Charlotte Bücker und Britta Müller die Arbeit unterstützen könnten. Zudem, so Henry, werde die künftige Leiterin gerade intensiv von den scheidenden Kolleginnen eingearbeitet. Wie lange sie letztlich im Amt bleiben wird, ist aktuell offen. Die Stelle ist aktuell in der zweiten Ausschreibungsrunde. Hatte sich beim ersten Durchgang niemand gemeldet, so deutet sich jetzt ein anderes Ende an. Christiane Klein, Sprecherin der Bezirksregierung Münster, lässt durchblicken, dass es dieses Mal Interesse gibt. Abgeschlossen wird das Ausschreibungsverfahren aber erst am 18. Januar.