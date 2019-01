Tafel will Ehrenamts-Basis stärken

Die Räume an der Lüdinghauser Straße sind modernisiert, die Ausgabestelle Herbern ist arbeitserleichternd umgezogen. Das Alltagsgeschäft ist für die Frauen und Männer der Ascheberger Tafel etwas leichter geworden. „Das operative Geschäft werden wir 2019 im Griff haben“, zeigte sich Vorsitzender Martin Hörster am Montagabend bei der Mitgliederversammlung im Erdbüsken zuversichtlich. Den Vorstand wird in diesem Jahr eine andere Aufgabe umtreiben. Hörster stellte klar: „Wir müssen die Zahl der Ehrenamtlichen nach oben schrauben. Wir benötigen Menschen, die Aufgaben übernehmen.“ Das beginne im Vorstand. Dort kündigte er auf der wahllosen Veranstaltung 2019 fürs nächste Jahr den Rückzug von Ute Henrotte aus dem Vorstand an.

So werden von der Führungsetage bis zum Erledigen einfacher Aufgaben Mitstreiter gesucht. „Wer sich beim Abholen der Waren, ins Lager bringen, putzen, sortieren, in die Auslage geben und verkaufen wiederfindet, ist herzlich eingeladen, dort mitzumachen“, will Hörster die Basis der Freiwilligen stärken. Der Vorsitzende denkt auch über Ehrenamtliche nach, die Buchhaltung, Mitgliederkartei, Pflege des Internetauftritts oder Hausmeistertätigkeiten übernehmen. Einige Dinge könnten gerne auch von zu Hause aus erledigt werden. Interessenten finden Kontaktdaten auf der Homepage der Ascheberger Tafel, sprechen Vorstandsmitglieder an, schauen während der Ausgabe am Donnerstag oder während der Bürozeiten mittwochs von 10 bis 11.30 Uhr vorbei.

Kassenwart Manfred Theil hatte durch die Bauarbeiten einiges zu tun, verwies aber auf eine gute Kassenlage. Maßgeblich hätten dazu Überweisungen aus Strafverfahren beigetragen. „Wir haben im vergangenen Jahr mehrere vierstellige Beträge erhalten“, freute sich Theil über diesen Beitrag zu soliden Finanzen. „Unser Kassierer gehört zu den wenigen Menschen, die sich über Post vom Staatsanwalt freuen“, schmunzelte Vorsitzender Hörster. Das kleine Finanzpolster ist für Theil aus Vorsorgegründen wichtig: „Wer weiß, wie lange der Transporter noch fährt und die Kühlzellen laufen?“

Bekannt wurde bei dem halbstündigen Treffen, dass der Gebäudekomplex, in dem nicht nur die Ascheberger Tafel zu finden ist, den Besitzer gewechselt hat. Dass die Ausgabestelle deswegen bald umziehen muss, befürchtet Hörster nicht: „Wir haben unsere Investition während des Umbaus durch einen langfristigen Mitvertrag gesichert. Er läuft bis 2028 und wird durch einen Kaufvertrag nicht gebrochen.“