Der Bau von Kindergärten und die Standortfrage der Schulen beschäftigen Rat und Verwaltung besonders intensiv. Bürgermeister Dr. Bert Risthaus räumte darum beim Jahresauftakt des Seniorenbeirates Ascheberg ein, dass Fragen rund um die Senioren aktuell nicht an erster Stelle stünden. Gleichwohl schaue man im Rathaus auf den demografischen Wandel und den Fortgang gemeinsam mit dem Beirat angestoßener Projekter zur Barrierefreiheit.

Beim Blick auf die Ascheberger Alterspyramide sei ein Plus bei den älteren Mitbürgern zu notieren. Im vergangenen Jahr sei die Gruppe der 51- bis 60-Jährigen um 53 Personen gewachsen, die der 61- bis 70-Jährigen um 28 sowie der über 71-Jährigen um 54. In Sachen Barrierefreiheit arbeite man weiter am Entschärfen von Bürgersteig-Übergängen. Die nächsten Markierungen sollten im Frühjahr erfolgen.

Risthaus kündigte an, dass die Position eines Inklusionsbeauftragten bald besetzt werde. Für seine Arbeit solle das Budget für den Seniorenbeirat aufgestockt werden. „Ich gehe davon aus, dass die Politik unserem Vorschlag folgen wird“, erklärte der Verwaltungschef.

Begrüßt hatte die Gäste aus den Dörfern und den beiden Altenheimen auf der gut besuchten Frenkings Tenne der Vorsitzende Karl-Heinz Bartsch. Er wies auf Notfall-Maßnahmen hin. Der Seniorenbeirat habe 50 Notfalldosen organisiert. Einige könnten noch gegen eine Spende abgegeben werden. Dazu ermunterte er die Runde, die Notfallkarte ebenfalls zu nutzen. Bei Kaffee und Kuchen war zudem für Musik gesorgt. Janine Gust unterhielt die Senioren.