Die Fahnengarde des Herberner Bürgerschützenvereins sucht Verstärkung. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 21 Jahren sind eingeladen mitzumachen.

Vor 47 Jahren wurde der Verein von der Avantgarde gegründet, seit den 1990er Jahren ist die Fahnengarde eigenständig und begleitet während des Schützenfestes die Bürgerschützen mit ihrem Fahnenschlag. Seit einem Jahr hat Yvonne Schroer Das Kommando. „Gemeinschaftssinn und die Freude am Schützenfest stehen im Fokus. Neben dem dreitägigen Schützenfest vom 14. bis 16. Juni begleiten die Mädchen in diesem Jahr auch den Ausmarsch am 27. April sowie bei dem Jubiläumsschützenfest der Horner Schützen am 6. Juli“, betont Schroer.

Die Aufnahme ist kostenlos, die Ausrüstung wird gestellt. Zunächst finden die wöchentliche Trainingsstunde immer sonntags zwischen 9 und 10 Uhr in der Turnhalle an der Altenhammstraße statt. Sobald das Wetter besser ist, werden die Trainingseinheiten zu anderen Uhrzeiten nach draußen verlegt. Am 20. Januar (Sonntag) findet die erste Übungseinheit der Fahnengarde statt.