Pilotprojekt in der Profilschule

Mona Becker ist die Erste. Die Studierende an der Uni Münster unterstützt an vier Stunden in der Woche Kinder mit Migrationshintergrund an der Profilschule Ascheberg im Umgang mit der deutschen Sprache. Am 1. Februar folgen drei weitere Studierende ihrem Beispiel. Gespannt arbeitet nicht nur das Kollegium der Profilschule mit den Studierenden zusammen, sehr interessiert schaut auch der Kreis Coesfeld nach Ascheberg. „Das ist ein Pilotprojekt“, berichtete Anja Hölscher vom Kommunalen Integrationszentrum gestern bei einem Pressetermin.

Das Schöne an dem Projekt: Selbst ist es keineswegs neu. Der Förderunterricht wurde 2004 durch die Mercator-Stiftung angestoßen. Im Nachbarkreis Warendorf ist die Förderung etabliert. 50 bis 60 Studierende sind an 19 bis 20 Schulstandorten mit 250 bis 270 Schülern aktiv. Die Studierenden werden ein halbes Jahr in einem Seminar auf ihre Aufgabe vorbereitet. Uni und Kollegium vor Ort begleiten sie während des Einsatzes, der ein klassisches Win-Win-Projekt ist.

Für Studierende: „Ich lerne Schule und Schulleben, ich lerne den Umgang mit Schülern kennen“, erklärt Becker. Durch die Arbeit mit einzelnen Schülern oder kleinen Gruppen kommt sie auch näher an die Sichtweisen der Kinder heran, versteht Probleme besser und kommt zu passgenaueren Lösungen. Becker ist überzeugt, viel aus Ascheberg ins Berufsleben mitnehmen zu können.

Für die Schule: „Das sind Stunden, in denen sehr gezielt gefördert wird, ein Gewinn für uns“, stellt Simone Lütkenhaus, pädagogische Leiterin der Profilschule Ascheberg fest. Weil Becker Kinder teilweise auch außerhalb des Unterrichts individuell fördert, profitiert die Restgruppe, mit der intensiver gearbeitet werden kann. Und es ist nicht nur eine Hilfe bei der deutschen Sprache, sondern auch in anderen Fächern. Wer mathematische Textaufgaben lösen will, muss nicht nur rechnen können, sondern auch den Text verstehen.

Wichtig und wertvoll ist der Förderunterricht, weil sich beim Spracherwerb ein ganz breites Spektrum bietet. „Ich bringe gerade einem Kind das ABC bei“, berichtet Becker. Von da bis zur Mathe-Textaufgabe ist ein breites Feld mit unterschiedlichstem Können. Dazu kommen unterschiedliche Ausgangssprachen.

Für die Kinder: Das übliche Instrumentarium sieht neben Unterricht im Klassenverband zuerst eine zweijährige Erstförderung, dann eine Anschlussförderung vor. Dafür werden oft größere Gruppen gebildet. Aktuell sind es bei der Einstiegsgruppe 14 Kinder. Dort gemeinsam etwas zu lernen, kann schwerer sein als allein oder in einer kleineren Gruppe mit einer Studierenden.

Anja Hölscher sieht das Angebot in Ascheberg als Einstieg: „Wir sind offen für das Interesse anderer Schulen im Kreis Coesfeld. Bedingung sollte sein, dass der Weg für die Studierenden nicht zu weit ist.“