Richtiges Essen ist der Schlüssel fürs Abnehmen

Das Jahr ist gerade wenige Wochen alt. Gestartet sind viele – wie alle Jahre wieder – mit den üblichen guten Vorsätzen. Mehr Sport und Bewegung, neue Projekte und ach ja, Pfunde könnten auch mal wieder purzeln. Schließlich liegt ja eine Zeit des Schlemmens hinter fast jedem und der nächste Sommer kommt bestimmt. Da ist es doch gut, wenn der Vorsatz schon mal gefasst ist. Aber wie steht es mit der Umsetzung?

Anreize gerade zum Thema Diät gibt es jede Menge. Die Zeitschriften locken mit der ultimativen Schlankheitskur, ebenso wie die Social-Media Kanäle. Aber halten die alle, was sie versprechen? Und überhaupt, welche Methode ist die Richtige?

Eine, die sich auskennt, ist Ernährungsberaterin Jutta Overbeck. Sie weiß, dass eine Diät ein nicht immer leichtes Unterfangen ist. Und sie kennt natürlich auch die gerade angesagten Trends. „Derzeit ist es die Intervall-Diät, die in aller Munde ist“, erklärt sie. Dass sie das Nonplusultra ist, glaubt die Fachfrau allerdings eher weniger. „Langzeitstudien beweisen, dass der Effekt vergleichbar ist mit anderen Methoden.“

Die Menschen sind individuell verschieden. Und eben nach diesem Grundsatz geht Jutta Overbeck das Thema Diät an. Hungern und Co. kommen dabei allerdings nicht vor. Vielmehr setzt sie bei der von ihr entwickelten Overbeck-Methode auf kalorienreduzierte und ausgewogene Mischkost nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGI). Und das mit Erfolg seit vielen Jahren auch in der hiesigen Gemeinde. Denn dort sind seit langer Zeit ihre Kurse bei der VHS heiß begehrt.

„Nicht immer nur, um zu diäten, sondern auch um zu lernen wie man sich ausgewogen und gesund ernährt“, so Jutta Overbeck. Für sie ist eine gute und ausgewogene Ernährung das A und O. „Und sie ist auch der Schlüssel zum Erfolg, wenn die Pfunde purzeln sollen oder wenn es um das Wohlbefinden geht“. Am 1. Februar (Freitag) startet um 9 Uhr wieder ein Anfängerkursus der Overbeck-Methode bei der VHS im Gemeindehaus Davensberg. Hier klärt Overbeck auch Fragen wie „Warum macht ein Riegel Schokolade soviel Lust auf mehr?“ und „Wie fällt es einfacher sein Essverhalten zu ändern?“. Denn genau diese Dinge sind es, die langfristig zum Erfolg führen und dabei helfen, dass es am Ende des Jahres nicht nur wieder beim guten Vorsatz geblieben ist.

Anmeldungen unter VHS Ascheberg, Andrea Schubert, ( ✆ 0 25 93/93 16). Infos zur Overbeck-Methode zu der es auch zwei Bücher gibt, finden sich unter www.juttaoverbeck.de