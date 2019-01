Seit einigen Wochen haben sich die Maxi Kinder in der Kindertagesstätte St. Benedikt intensiv mit dem Thema Polizei auseinandergesetzt. Dabei entstanden natürlich auch viele Fragen wie zum Beispiel: „Was ist alles in einem Polizeiauto? Was passiert, wenn was passiert ist? Was muss ein Polizist alles können?“. Wer könnte diese Fragen besser beantworten als ein echter Polizist?

Am Mittwochmorgen war es soweit – die Kita-Kinder hatten Besuch von einer echten Polizistin. Dabei haben sie erfahren, welche Aufgaben die Polizei hat und welche Ausrüstung notwendig ist. Polizeioberkommissarin und Verkehrssicherheitssicherheitsbeauftragte Silke Baumann von der Kreispolizeibehörde Coesfeld nahm sich viel Zeit beim ersten Kennenlernen mit den Steppkes. Auf spielerische Art und Weise erklärte sie die Notrufnummer der Polizei. Der Satz „Eins, Eins, Osterei, das ist die Nummer der Polizei“ wurde förmlich „eingehämmert“. Doch die Kleinen hatten natürlich großen Spaß mit dem Polizei-Reim. Baumann erklärte, dass Kinder niemals verhaftet werden, denn die Handschellen passen nicht an Kinderhände. Angesprochen wurde ebenfalls, wie man sicher über den Zebrastreifen geht und wie eine Ampel funktioniert. Weiter geht es mit der Verkehrserziehung mit der Polizei-Puppenbühne in den Räumlichkeiten der Firma Gelsenwasser in Lüdinghausen. Der Termin hierzu findet am 21. März (Donnerstag) statt.

Kita Leiterin Ulrike Bücker wies noch einmal auf den Elternnachmittag „Kinder im Straßenverkehr“ mit Baumann am 27. März von 14.15 bis 16.30 Uhr in der Kita St. Benedikt hin. Anmeldungen nimmt das Familienzentrum Herbern per Mail unter: kita.stbenedikt-herbern@bistum-muenster.de entgegen.