Telefone und Durchwahlen werden neu

Wann genau die Telekom heute aufs Knöpfchen drückt, wissen die Systemadministratoren im Ascheberger Rathaus nicht. Sicher ist aber, dass der Telefonanbieter heute den gekündigten ISDN-Anschluss still legen wird. Die Verwaltung wechselt zur Internet-Telefonie. Thomas Frye und Ingo Taubitz arbeiten schon länger auf diesen Tag hin. Am Montagmorgen sollen schließlich alle Büros erreichbar sein. Für Anrufer wichtig: Die alten Durchwahlen sind mit dem Wechsel Geschichte.

„Die Telekom hat alle ISDN-Anschlüsse gekündigt. Hier steht nur mehr dahinter als in einem normalen Haushalt“, erklärt Frye. Bisher telefoniert das Rathaus über 16 Kupferleitungen. Künftig wird die Telefonanlage mit der Telekom verbunden sein. Von dort kommt die Kopfnummer 609, die bisher schon Bestandteil aller Anschlüsse im Rathaus ist. Von der Telefonanlage geht es mit vierstelligen Nummern weiter in die einzelnen Büros. Alles, was dort zu hinterlegen ist, haben die Systemadministratoren schon erledigt. Natürlich haben sie schon Tests gefahren. Bevor aber die Anlage und einzelne Geräte über das Netzwerk verbunden werden, müssen sämtliche Telefone ausgetauscht werden. Die bisherigen Siemens-Geräte taugen nicht für die Internettelefonie. „Beim Austauschen der rund 70 Geräte wird Daniel Szugat uns unterstützen“, berichtet Frye. Das Trio hofft, dass die alte Anlage mit der neuen Technik am Samstagmittag abgebildet ist. Soll heißen: Die Telefonleitungen funktionieren wieder. Das sinnhafte Ausschöpfen von neuen Möglichkeiten der Internettelefonie folgt in einem nächsten Schritt. Weil jetzt die Lasten vom Telefonkabel aufs Netzwerk verlagert werden, wird auch das genau betrachtet. Mit dem Tausch der Geräte startet am Samstag auch der Tausch des Netzwerkes in der Dachgeschoss-Etage.

Die neuen Durchwahl-Nummern http://www.ascheberg.de/rat-verwaltung/organisationsplan.html ...

Zuerst einmal müssen Rathaus und Bürger zueinander finden. Denn die Durchwahlen in die einzelnen Büros ändern sich. „Wir haben bei Mails schon eine Fußnote mit der neuen Durchwahl eingerichtet, damit die Bürger sie in ihren Unterlagen finden“, berichtet Frye. Das Festhalten an zweistelligen Durchwahlen sei nicht möglich gewesen, weil am Ende mehr als 100 unterschiedliche Nummern nötig sein werden. Denn schrittweise sollen gemeindliche Gebäude wie die Kläranlage, das Bürgerbüro Herbern, der Bauhof und das Büro am Katharinenplatz in das System integriert werden. Die Tiefbauer von der Bultenstraße gehen den Schritt schon am Wochenende mit.

Auf vier Stellen sind die Prozessbeteiligten gekommen, weil damit ein klar erkennbares Abbilden des Denkens in Fachbereichen möglich ist. Die zentrale Verwaltung startet vorne mit einer „1“, die Finanzverwaltung mit einer „2“, das Ordnungswesen mit einer „3“. Dort war beispielsweise Rolf Kehrenberg bisher unter 609-30 erreichbar. Künftig wählen die Bürger 609-3010. Bei den Tiefbauern entfällt die bisherige Kopfnummer 9 52 21. Dort zieht auch die 609 ein. Alle neuen Rufnummern sind in einer Übersicht auf der Homepage zu finden.

Einige Zeit kalkulieren Frye und Taubitz für das Überarbeiten der gemeindlichen Homepage ein. Dort sind an vielen Stellen, nicht nur in der Übersicht der Mitarbeiter, Telefonnummern hinterlegt. Sie müssen am Samstag ausgetauscht werden. Denn bei aller Technik wissen die Administratoren um den Wert des Telefons. „Das Rathaus muss telefonisch erreichbar sein. Das ist für viele Bürger trotz Mail- und anderer Möglichkeiten sehr wichtig“, erklärt Frye.

Den arbeitsintensivsten Montag dürfte Annette Woywod in der Telefonzentrale des Rathauses haben. Denn wer die neue Durchwahl bisher nicht gefunden hat, wird die Zentrale anwählen.