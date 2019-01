„Ich habe das Internet gelöscht!“ Philipp Spielbusch aus Drensteinfurt hat das weltweite Web natürlich nicht ausradiert. Aber sein Buch trägt diesen Titel und damit kommt er am 8. Februar (Freitag) um 20 Uhr ins Bürgerforum nach Ascheberg. Er liest auf Einladung des KuKADuH aus seinem Werk. Moderiert wird das Ganze von Schriftsteller Oliver Uschmann aus Herbern.

Uschmann kündigt seinen Schützling so an: „Am bekanntesten Kreisverkehr von Drensteinfurt befindet sich ein IT-Büro, das seit 2017 überregionale Bekanntheit erlangt hat: Philipp Spielbusch Computer. Der Fachmann mit der Kompetenz eines Hackers und der Geduld eines buddhistischen Mönches, ist stets zur Stelle, wenn der Familienrechner den Geist aufgibt, beim Autohändler der Internetzugang nicht mehr funktioniert oder sich ältere Damen plötzlich ins Abenteuer Photoshop stürzen und dabei so munter wie schamfrei pikante Bilder öffnen. Seine Erfahrungen hat Philipp Spielbusch dem erfolgreichen Autorenduo Oliver Uschmann & Sylvia Witt ins Diktiergerät gesprochen. Mit dem Humor und dem Timing ihrer bekannten „Hartmut und ich“-Romane haben sie daraufhin auch die realen IT-Erlebnisse in brüllend komische Episoden gepackt, die Oliver Uschmann als Performer und Moderator gemeinsam mit dem süffisanten Fachmann auf die Bühne bringt.“

Karten gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen in der Gemeinde Ascheberg zum Preis von zwölf Euro, Abendkasse 13 Euro, Mitglieder elf Euro.