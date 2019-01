Während die Zahl der Senioren nach frischen Daten des Bürgermeisters gestiegen ist, war im vergangenen Jahr ein Rückgang der Geburten zu notieren. Dabei geht es weniger um die Zahl in Ascheberg geborener Babys – es gab eine Hausgeburt. Vielmehr wurden beim Ascheberger Standesamt 139 neue Erdenbürger gemeldet, ein Jahr zuvor waren es noch 161 Kinder gewesen. 2016 wurden 141 Geburten beurkundet.

74 Mädchen und 65 Jungen notierte die Standesbeamtin. Und sie trug deutlich längere Namen als in den Vorjahren ein. Die Liste dieser Namen ist lang, für 74 Mädchen wurden 66 unterschiedliche Namen ausgewählt, bei 65 Jungen sind es 58 Namen.

Bei den Mädels führen Anni und Ella mit je drei Kindern die Namensliste an. Emma, Laura, Livia und Pauline sind jeweils doppelt vertreten. Mehr wird auch dadurch verhindert, dass es deutlich mehr Doppelnamen gibt als in den Vorjahren, etwa Livia Tess oder Lia, Lia Marie und Lia Sofie. Bei den Jungen hat es kein Name dreifach geschafft, doppelt sind Carl, Elias, Jannis, Max, Moritz, Paul und Till.

Beim Ascheberger Standesamt wurden im vergangenen Jahr 68 Sterbefälle festgehalten. Trauen ließen sich 64 Paare. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Vermutet wird seitens der Verwaltung, dass die Zusatzangebote an Samstagen zu einem Anstieg beigetragen haben. Seit dem Frühjahr 2017 sind im Davensberger Burgturm Heiraten durch Traustandesbeamte möglich. Lieblingsmonat bleibt der Mai. Der 8.8.18 oder 18.8.18 spielten in Ascheberg keine Rolle.