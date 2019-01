Countdown für Schulleiter-Duo läuft

Ulrike Lonsing-Bußkamp wird in Zukunft viel Zeit in ihrem persönlichen Ehrenamt stecken. Ihre Familie und ihre Enkelkinder stehen dann an erster Stelle, ebenfalls möchte sie sich selbst etwas mehr Gelassenheit und Ruhe gönnen. Ihren Hobbys, dem Golfen, Fahrrad fahren und dem Fotografieren, möchte sie auch mehr Beachtung schenken. In gut eineinhalb Wochen wird sie länger frühstücken und nicht mehr um sieben Uhr die Mariengrundschule in Herbern aufsuchen und mit Schülern reden, die an diesem Tag mit einem großen oder einem kleinen Problem ihre Aufmerksamkeit fordern.

„Die sozialen Kontakte werden mir sicherlich fehlen“, sagte Lonsing-Bußkamp in einem Gespräch. 40 Jahre Schuldienst haben Ulrike Lonsing-Bußkamp geprägt, dennoch würde sie immer wieder den Lehrerberuf wählen. „Das war schon seit meiner Kindheit mein Traumberuf und jetzt unterstreiche ich dieses noch einmal.“ Die Anforderungen haben sich im Laufe der vier Jahrzehnte stark durch die digitalen Medien verändert. Die Zeit ist kurzlebiger geworden und die Welt der Kinder hat sich damit auch verändert“, stellt die 63-Jährige fest. Als Schulleiterin ist Lonsing-Bußkamp heute schon eher Managerin. Die Organisation rund um das Schulleben nimmt viel Zeit in Anspruch.

Viele Nächte hat sich die 63-Jähre um die Ohren geschlagen, um den Schulablauf bei Ausfällen so reibungslos wie eben möglich über die Bühne zu bringen und so wenig Schulstunden wie möglich ausfallen zu lassen. Die größte Herausforderung in all den Jahren war das Zirkusprojekt an der Grundschule, das 2013 und 2017 in Herbern durchgeführt wurde. „Ich hatte vorher nie einen Bezug zum Zirkus. Diese Meinung musste ich nachher revidieren, denn ich habe nur positive Erfahrungen mit dem Projekt gemacht und auch die dritte Auflage in zwei Jahren ist schon eingestielt und beschlossen.“ Den demografischen Wandel hat Lonsing-Bußkamp hautnah miterlebt. Als sie im August 2001 die Nachfolge von Heidrun Moor antrat, besuchten 269 Schülerinnen und Schüler. Achtzehn Jahre später liegt die Schülerzahl bei 180. Doch nicht nur die Schulleiterin begibt sich bald auf anderen Wegen, auch Konrektorin Hedwig Beermann verlässt die Herberner Grundschule. „Aus persönlichen Gründen“, begründete sie in kurzen und knappen Worten ihre Entscheidung. Wohin die Reise geht, steht für die derzeitige Konrektorin noch nicht fest, da die Ausschreibungen bei der Bezirksregierung noch nicht abgeschlossen sind. Die 59-Jährige, die seit 17 Jahren den Posten der Konrektorin an der Grundschule inne hält, fällt das Abschied nehmen ebenfalls nicht leicht. Als Team haben Lonsing-Bußkamp und Beermann vieles gemeistert. Für die Zukunft wünschen sich beide, dass man mit dem Umzug in einen neuen Schulstandort (Profilschule) den Kindern einen neuen Wohlfühlort gibt und den „guten Geist“ mit rüber trägt. Auf eine große Verabschiedung mit viel Tamtam verzichtet die Schulleiterin, sie wird in der nächsten Woche durch alle Klassen gehen und sich persönlich von den Kindern verabschieden. Als Türhüterin ist sie gekommen und durchs Hintertürchen möchte sie am 31. Januar still und leise in ihren Ruhestand gehen.