Kinder haben einen Anteil von 75 Prozent an Ausleihzahlen

Das Büchereiteam von St. Anna Davensberg blickt auf ein zufriedenstellendes Jahr 2018 zurück. Dies wurde am Donnerstagabend bei der Jahresversammlung der freiwilligen Helfer in der Gaststätte Elvering deutlich. Auch wenn die 1623 Ausleihungen von 2018 etwas hinter dem Rekordergebnis von 2016 mit 1847 Ausleihungen liegen, kann sich das Ergebnis bei einem Bestand von etwa 1200 Medien sehen lassen. Denn aufgrund der guten Zahlen können jetzt mehr Bücher, Spiele, CDs und DVDs angeschafft werden.

Vor allem die Anschaffung von DVDs für Kinder hat sich gelohnt. Außerdem ist der Anteil der Ausleihe an Kinder, der aktuell bei 75 Prozent liegt, in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich gestiegen. Die Ausleihungen an Erwachsene ist dagegen zurückgegangen.

Deswegen wird das Team den Büchereibestand in Zukunft verstärkt auf Kinder ausrichten und auch die gute Zusammenarbeit mit dem Kindergarten und der „Kleinen Raupe“ beibehalten. Zu den Aktionen gehörten zum Beispiel eine Führung durch das Landearchiv und eine Büchereiführung für die „Schuwidu-Kinder“.

Früher kamen die Kunden meist sonntags in die Bücherei, heute finden 57 Prozent der Ausleihen am Mittwoch statt, was durch den Anteil der Kinder an den Besuchern bestätigt wird. Das ist auch ein Grund dafür, die Öffnungszeiten nicht an die vorverlegte Sonntagsmesse anzupassen. Es kann also weiterhin wie gewohnt die Bücherei sonntags von 10 bis 11.30 Uhr aufgesucht werden. Auch die Zeiten am Mittwoch bleiben wie gewohnt. Insgesamt liehen während der knapp 330 Stunden vom Team um Maria Sträter und Gregor Gehrke geleisteten Büchereiarbeit ungefähr 730 Besucher Medien aus.

Ein Wermutstropfen, der derzeit immer noch besteht, ist, dass die Bücherei sich seit längerem auf die Umstellung auf ein elektronisches Ausleihsystem vorbereitet hat, aber der nötige Internetanschluss fehlt.

Zum Höhepunkt der Versammlung ehrte Maria Sträter Margret Wünnemann, die seit 1998 dem Büchereiteam angehört, für ihre bisherigen 20 Jahre ehrenamtliches Engagement in der Bücherei St. Anna mit einer Ehrenurkunde. Des Weiteren erhielt Wünnemann die „Silberne Urkunde“ von der Fachstelle Büchereien im Bistum Münster.