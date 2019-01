Duo kündigt Abschied an

Die knapp 40 Jungschützen blickten auf ein ganz besonderes Schützenjahr 2018, in dem der Jägerzug sein 35-jähriges Bestehen gefeiert hatte, zurück. Die drei Übungsabende vor dem Schützenfest hätten sich bezahlt gemacht und für einen hervorragenden Zapfenstreich am Schützenfest-Samstag gesorgt. Dieses Jahr wolle man genauso oft üben. Auch beim Frühshoppen sei man noch gut vertreten gewesen, genauso wie bei den auswärtigen Festen.

Im letzten Jahr konnte der Jägerzug vier Neuaufnahmen verzeichnen: Rick Theile, Robin Koch, Marcel Scheller und Hubertus Aschhoff. Damit sind es aktuell 124 Mitglieder. Davon sind 61 passiv und 63 aktiv.

Die Kassenprüfer wurden nicht wie sonst die Jahre von der Versammlung vorgeschlagen, sondern in einem fairen Losverfahren gezogen und dann gewählt. Dieser Vorgang soll in den nächsten Jahren wiederholt werden. Die neuen Kassenprüfer sind André Mörchen und Simon Hüging.

Der Vorstand bedankte sich für die schönen Jahre und wurde in der bisherigen Konstellation wiedergewählt. Der 1. Vorsitzende Daniel Grube und der 2. Vorsitzende Marius Beckendorf kündigten an, dass dies ihre letzte Amtszeit sein werde, da nach fast sieben Jahren in den aktuellen Positionen frischer Wind gut tun würde. Ihre Wahl zu Beisitzern im Hauptverein habe damit nichts zu tun und der Jägerzug behalte auch in den nächsten zwei Jahren die Priorität bei ihrer Arbeit. Für einen reibungslosen Übergang wollen sie sorgen, indem sie bereits nächstes Jahr zwei Mitglieder benennen, die sich dann schon mal einarbeiten können, bis der Wechsel in 2021 dann erfolgt. Kassierer bleibt Simon Börtz, Schriftführer ist weiterhin Hendrik Bolle und Bastian Tewes bleibt ZBV (Zur besonderen Verfügung).

Zum Schluss betonte Daniel Grube, dass er sich auf ein erfolgreiches Schützenjahr 2019 freut und hofft, dass der Jägerzug an allen Tagen wieder so zahlreich und diszipliniert antritt, wie im letzten Jahr.

Der Termin für das interne Schützenfest des Jägerzugs stehe noch nicht fest. Die Übungsabende finden am 9., 16. und 19. Juni statt. Am letzten Abend geht es nach dem Üben dann sofort auf die Tanzfläche der Schlagerparty. Das Schützenfest findet vom 20. bis zum 23. Juni statt.