Lakenbrink ist dem Chor seit 50 Jahren treu

„Singen macht immer noch Spaß, und mit diesem Saal hier fühle ich mich ganz eng verbunden“, sagt Heinz Lakenbrink. Und auch künftig mag der 79-Jährige an dieser seiner Leidenschaft nichts ändern. Seit 50 Jahren singt er nun aktiv beim MGV beziehungsweise den White Sox und dafür wurde der Ascheberger am Freitagabend bei der Mitgliederversammlung des MGV/White Sox auf dem Saal des Goldenen Sterns geehrt. Die Ehrung nahm Martin Bramkamp vom Chorkreis Lünen-Lüdinghausen vor. Dabei würdigte er vor allem die Tatsache, dass Lakenbrink „trotz des großen Umbruchs vor zehn Jahren vom MGV zu den White Sox bei der Stange geblieben ist und als einer der ältesten Sänger immer noch aktiv ist.“

Lakenbrink selber kann nicht anders. „Ich bin auf dem Saal quasi groß geworden, bin gegenüber im heutigen Haus Krieter aufgewachsen und habe als 16-Jähriger hier auf dem Saal schon eifrig getanzt“, verriet der leidenschaftliche Sänger. Dass Musik, vor allem in einer tollen Gemeinschaft, Spaß macht, dass war auch dem unterhaltsamen Jahresbericht von Chronikführer Manfred Neuhaus zu entnehmen. Zwar kam es 2018 zu keinem eigenen Großkonzert, dafür aber zu vielen kleinen Einzelkonzerten und Auftritten in der Öffentlichkeit. Auch der Bericht von Kassenwart Robert König las sich gut und lässt auf eine gute Finanzlage des Vereins schließen.

Die Vorstandswahlen gingen zügig über die Bühne. Ehrenpräsident Ludger Hattrup, der die sie leitete, ließ den gesamten Vorstand, der übrigens einstimmig widergewählt wurde en Block wählen. Das Vorstandsduo Christian Lütkenhaus und Jürgen Offermann dankte der gut besuchten Versammlung für das Vertrauen und machte deutlich: „Wir schauen freudvoll nach vorne und haben viele Pläne für 2019.“ Nachdem dann auch die Positionen der Kassenprüfer – hier schied Jörg Hattrup turnusgemäß aus, für ihn kommt Jürgen Horsthemke, der nun mit Stefan Kraus die Kasse prüft, gewählt worden waren, gaben Lütkenhaus und Offermann Ausblicke auf kommende Aktivitäten. So überlegen die White Sox am 31. März in Herbern beim Frühlingsfest aufzutreten und am 7. April bei der Ascheberger Gewerbeschau „Let’s go West“. Am 29. Juni planen sie ein Konzert. Zur Italienischen Nacht wollen die Herren in den weißen Socken ebenfalls von sich Reden machen. Denn Nachwuchsgenerierung ist mal wieder ein Thema. Das wollen die Sänger kreativ angehen und mit besonderen Aktionen zur Italienischen Nacht aufwarten. „Frauenchöre haben da nicht so die Probleme, aber männliche Sänger sind mehr als gefragt, egal ob beim Kirchenchor oder in anderen Formationen“, machte Lütkenhaus deutlich. Alter spiele da eher weniger eine Rolle. Sondern vielmehr sind der Spaß am Singen und die Freude daran Teil einer unvergleichlichen Gemeinschaft zu werden, die Hauptzutaten, die gefragt sind. Und da ist die einstimmig verabschiedete Ergänzung der Beitragsregelung sicherlich mehr als attraktiv für junge Sänger. Denn die besagt, das Azubis oder Studenten bis zu einem Alter von 25 Jahren nur zehn Prozent des Beitrages der aktiven Sänger zahlen müssen. „Das sind gerade einmal zwölf Euro Beitrag im Jahr“, machte Kassenwart Robert König deutlich.