Dickes Dankeschön ans Ehrenamt

Durchatmen beim Neujahresempfang der evangelischen Mirjam Gemeinde Ascheberg-Drensteinfurt. „Hinter uns liegt ein turbulentes Jahr“, blickte Pfarrerin Angelika Ludwig im Gemeindehaus zurück. Vor fast genau zwölf Monaten sei die Fusion vollzogen worden. An dem Tag habe auch Pfarrer Martin Roth seinen Abschied verkündet. Der sei dann im Frühjahr gekommen. Ein halbes Jahr später habe sie seine Nachfolge angetreten.

Seitdem werde intensiv an Inhalten und Strukturen der neuen Gemeinde gearbeitet. Das Wichtigste sei die neue Gottesdienstordnung. Zwei Konstanten gab es in der Zeit: „Der Bevollmächtigungsausschuss hat Großes geleistet.“ Dazu war Pfarrer Dr. Christoph Nooke vor Ort. Er wurde am Sonntag im Gottesdienst und beim anschließenden Neujahrsempfang verabschiedet.

„Wir hätten es uns einfach machen und sagen können: eine Kirchengemeinde, ein Sonntagsgottesdienst“, erklärte Pfarrerin Ludwig zum neuen Gottesdienstkonzept. Vielmehr habe man sich entschieden, ein vielfältigeres Angebot auf den Weg zu bringen. „Die Gemeinde besteht aus vielen jungen Familien, aus Erwachsenen im besten Alter und älteren Menschen. Für sie alle soll etwas zu finden sein.“

Immer eine Alternative

Wenn an einem Ort ein Familiengottesdienst angeboten werde, gebe es in der anderen Kirche eine Alternative. So sind die Gemeindeglieder beispielsweise am Sonntag, 17. Februar, um 10 Uhr zur „Kirche mit Kindern“ in die Gnadenkirche eingeladen. Alternativ ist um 11.15 Uhr ein Abendmahlsgottesdienst in der Martinskirche. Wichtig ist Ludwig, dass nach einem Jahr geprüft wird, wie das Konzept und wie die einzelnen Angebote funktioniert haben: „Wir probieren es jetzt aus und schauen Ende des Jahres mal.“

Das Ehrenamt, das die Gemeinde durch das turbulente Jahr getragen habe, sei weiterhin gefragt. Nicht nur in Funktionen, sondern auch als Helfer bei Aktionen. Dazu werde in der nächsten Zeit häufiger eingeladen. Das seien dann Dinge, bei denen die Gemeinde Hilfe benötige. Pfarrerin Ludwig möchte mehr: „Bringen Sie sich mit Ihren Gaben und Talenten ein. Wir können alles gut gebrauchen.“

Zahlendreher im Info-Brief

Bei allem, was bisher entstanden sei, schlichen sich auch einmal Fehler ein. So habe es im aktuellen Info-Brief einen Zahlendreher bei ihrer Telefonnummer gegeben. Richtig sei ✆ 0 25 93 / 95 05 62. Auch wenn die Gemeinde auf ruhigeres Fahrwasser hofft, machte Ludwig klar, dass nur die ersten Schritte gegangen sind: „Das wird uns noch einige Jahre beschäftigen, bis alles steht.“

Ludwig dankte Dr. Christoph Nooke, der „mir den Start erleichtert und mich entlastet hat“. Durch die begrenzte Zeit, die er als Pfarrer im Entsendungsdienst habe mitarbeiten dürfen, sei er oft mit einem anderen Blick an die Dinge gegangen: „Das hat uns oft geholfen, den nächsten Schritt zu gehen.“ Als Abschiedsgeschenk überreichte Astrid Marsmann für den Bevollmächtigungsausschuss eine Familienjahreskarte für die LWL-Museen. Zum Abschied war auch Pastor Stefan Schürmeyer von der katholischen Pfarrei St. Lambertus gekommen.