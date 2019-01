Der Beirat des SV Herbern hat bei seiner jährlichen Jubilars-Ehrung zehn Mitglieder für langjährige Vereinstreue ausgezeichnet – einer von ihnen für 50 Jahre Mitgliedschaft im SVH. Nach einem gemütlichen Frühstück begann der Beirat rund um Heinz Reher mit Heinz Tönning. Er erhielt für seine 50-jährige Treue eine Urkunde im goldenen Rahmen und auch die goldene Nadel. Für Tönning begann die blau-gelbe Leidenschaft mit elf Jahren, als er unter „Fente“ Ruhe in der Schülermannschaft spielte. E-Jugend, F-Jugend und Minikicker waren damals noch Fremdworte, wie der Vorsitzende Jürgen Steffen in seiner Dankesrede betonte. Angekommen im Seniorenbereich war Tönning lange Zeit Spieler der zwieten Mannschaft. Mit echt Herberner „Originalen“ wie „Kalla“ Strunk und Willi Schenking hat der Jubilar selbst noch gespielt. Doch nicht nur sportlich war Tönning im Verein unterwegs. Auch das Ehrenamt hat er in all den Jahren stets groß geschrieben. Als erfolgreicher Trainer im Jugendbereich oder auch als Betreuer der ersten und zweiten Mannschaft hat er viele Aufstiege, Kreismeisterschaften, Davertpokalsiege und vieles mehr miterlebt. „Noch heute sagen viele ehemalige Spieler, dass Heinz der beste Betreuer war, den sie je miterlebt hatten“, sagte Steffen.

Weiter ging es mit der Ehrung der Mitglieder, die seit 1994 Mitglied im SVH sind. Auch hier gab es für jeden Jubilar dankende Worte und großes Lob von den Beiratsmitgliedern. Ausgezeichnet wurden hier Ulrich Eidecker, Annette Reher, Daniel Heitmann, Jürgen Närdemann, Lutz Wierling, Ingo Krampe, Walburga Sennekamp, Stefan Sennekamp, Christian Bialetzki und Michael Aschoff.