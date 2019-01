Mehr als 500 Impfungen gegen Kinderlähmung haben Menschen aus Ascheberg, Davensberg und Herbern durch ihr Mitmachen bei einer kleinen, feinen Aktion ermöglicht. Sie haben sich von einem Aufruf der Pfarrei St. Lambertus im August 2018 angesprochen gefühlt. Dort wurde um das Sammeln von Plastikverschlüssen gebeten. „Die erste Lieferung ist erfolgt. Bei uns sind 137 Kilogramm zusammengekommen. Das sind rund 70 000 Deckel“, freut sich Christel Nordhoff von der Gemeinde-Caritas. Die Säcke hat sie zu Organisator Norbert Richter nach Hohenholte gebracht.

Durch das Sammeln von Plastikdeckeln von Flaschen und Tetrapacks wird ein gut wiederverwertbarer Rohstoff gewonnen. Dieser wird in großen Mengen gesammelt und an Verwertungsfirmen verkauft.Mit dem Erlös werden die Impfungen gegen die Kinderlähmung finanziert.

In den Schulen, Kitas, in den Pfarrheimen und an verschiedenen anderen Stellen in der Gemeinde stehen Sammelbehälter. Dort liegen auch Informationen aus.

In Hohenholte werden die Deckel in großen Big Bags gesammelt und durch Speditionen zu den Verwertern gebracht. Die 137 Kilogramm aus der Gemeinde reichen für 500 Impfungen, weil die Bill und Melinda Gates Stiftung jeden auf diesem Weg eingenommenen Euro verdreifachen.

Bundesweit sind etwa 519 Tonnen Deckel eingesammelt worden. Davon können mehr als 1,5 Millionen Impfungen bezahlt werden. Die Aktion in der Gemeinde läuft weiter. „Bei uns liegen schon wieder 40 Kilogramm“, freut sich Nordhoff. Sie weist darauf hin, dass die Deckel maximal einen Durchmesser von vier Zentimetern haben dürfen.