Gemeinde sucht Helfer für die Europawahl

Die Gemeinde Ascheberg sucht für die Europawahl am 26. Mai (Sonntag) engagierte und zuverlässige Wahlhelfer. Diese werden in den acht allgemeinen Wahlvorständen und den vier Briefwahlvorständen in den Ortschaften Ascheberg, Herbern und Davensberg eingesetzt.

Ein Wahlvorstand besteht aus insgesamt sieben Personen. Die Aufgabe der Wahlvorsteher übernehmen in der Regel Personen, die über eine gewisse Erfahrung verfügen. Als Schriftführer werden Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung eingesetzt.

Die Wahlhelfer in den Urnenwahlbezirken treffen sich morgens um 7.30 Uhr in ihrem Wahllokal und vereinbaren dann den Schichtdienst. Sie müssen nicht den ganzen Tag im Wahllokal sitzen (Vormittagsschicht und Nachmittagsschicht). Lediglich ab 18 Uhr muss das gesamte Team zur Auszählung der Stimmen wieder anwesend sein. Die Wahlhelfer in den Briefwahlvorständen treten um 15 Uhr im Rathaus Ascheberg zusammen, um das Ergebnis der Briefwahl zu ermitteln.

Grundsätzlich besteht die Aufgabe eines Wahlvorstandes als Team darin, den ordnungsgemäßen Wahlablauf tagsüber und die korrekte Ergebnisermittlung ab 18 Uhr sicherzustellen.

Mitglied des Wahlvorstandes kann jeder Bürger, der am Wahltag 18 Jahre alt und wahlberechtigt ist, werden. Wünsche der Wahlhelfer hinsichtlich ihres Einsatzortes werden nach Möglichkeit berücksichtigt, wenn auch das meiste Personal in der Ortschaft Ascheberg benötigt wird. Allen Wahlhelfern wird ein sogenanntes Erfrischungsgeld in Höhe von 50 Euro gezahlt. Interessenten melden sich per E-Mail unter gemeinde@ascheberg.de, telefonisch unter ✆ 0 25 93/6 09 10 15 (Johannes Goßheger), per Fax unter 0 25 93/6 09 10 99 oder persönlich im Wahlamt im Rathaus der Gemeinde Ascheberg.