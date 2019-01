Umsatz ist gewachsen

Es waren die ersten Zahlen, für die er nun den Kopf hinhalten musste, wie er es selbst flachsend gesagt hatte. Aber das konnte Andreas Baumeister guten Gewissens tun. Die Bilanz, welche der neue Geschäftsführer der Raiffeisen Ascheberg auf der Generalversammlung am Dienstagabend in Frenkings Scheune vorlegte, knüpfte souverän an die florierende Entwicklung der Vergangenheit an. Dirk Schulze Pellengahr stellte bei seinem Antrag auf Entlastung der Verwaltungsorgane fest, dass die Genossenschaft „nach wie vor sehr stabil auf ihren Füßen steht und ein beeindruckendes Ergebnis“ erzielt habe. Der Umsatz steigerte sich um 7,1 Prozent und liegt nun bei 34,7 Millionen Euro.

Dieses Plus ist insbesondere auf deutliche Zuwächse bei den Futtermitteln für Schweine, Rinder und Geflügel zurückzuführen, wo mengenmäßig 14 Prozent mehr abgesetzt wurden. Wertmäßig gingen hier 13 Millionen Euro durch die Bücher, womit diese Sparte den größten Anteil am Gesamtumsatz ausmacht, 38 Prozent. Des Weiteren ist die Anzahl der Kraftfahrzeuge, welche die Tankstelle angefahren haben, nach oben gegangen. Der mengenmäßige Absatz verbesserte sich um sechs Prozent. Bei den drei Raiffeisenmärkten in Ascheberg, Ottmarsbocholt und Rinkerode gingen Waren im Wert von 2,2 Millionen Euro über die Theke, das sind 1,8 Prozent mehr. Doch es gab auch Rückgänge zu verzeichnen, und zwar bei den landwirtschaftlichen Düngemitteln. „Hier lag der Absatz unterhalb des Vorjahres“, teilte Baumeister mit. Weil Getreide und Mais gezielt mit Gülle gedüngt werden, brauchen die Bauern weniger Handelsdünger zu kaufen.

Personalien ► Klaus-Theo Schulze Bölling wurde mit der silbernen Raiffeisennadel ausgezeichnet. Frank Niemer vom Raiffeisenverband Westfalen-Lippe würdigte damit dessen über 25-jähriges Engagement im Vorstand.► Josef Woermann wurde ein Opfer der in den Statuten verankerten Altersregelung. So erklärte der Vorsitzende Martin Fallenberg das Ausscheiden seines Vorstandskollegen. Der Amelsbürener gehörte dem Gremium 28 Jahre lang an, seinen Platz nimmt nun Robert Schulze Frenking (Ascheberg) ein, der aus dem Aufsichtsrat dorthin wechselt. Die dadurch entstandene Vakanz füllt künftig mit Elmar Schulze Heil wieder ein Amelsbürener auf. Bestätigt wurden Franz Dabbelt (Ascheberg) im Vorstand sowie Hubert Kleuter (Senden) im Aufsichtsrat.► Bei den Mitarbeitern gab es folgende Dienstjubiläen: Arno Witte, Zweigstellenleiter in Rinkerode (30 Jahre), Andree Mürmann (25 Jahre), Mike Nawrath (20 Jahre) und Karin Stiens (zehn Jahre). ...

Ein Indiz für die als ausgezeichnet bezeichnete Lage bildet die Eigenkapitalquote, welche 68,7 Prozent der um 900 000 Euro gestiegenen Bilanzsumme beträgt. Das Unternehmen beschäftigt 17 kaufmännische und fünf gewerbliche Mitarbeiter, ferner werden vier Jugendliche zum Groß- und Außenhandelskaufmann ausgebildet. Ihnen allen galt der Dank des Geschäftsführers für ihre Leistungsbereitschaft „und so manche tolle Idee“. Die 438 Mitglieder haben Anteil an der prosperierenden Entwicklung in Form einer 3,5-prozentigen Dividende und einer einprozentigen Warenrückvergütung.