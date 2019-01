Die CDU-Fraktion fordert öffentlich, dass der Wirtschaftsförderungsausschuss in nichtöffentlicher Sitzung einen Arbeitskreis zum Öffentlichen Personennahverkehr einrichten soll. Nötig sei das Gremium, weil die Vorschläge des Nahverkehrsplans des Kreises für Ascheberg nicht ausreichten.

Zum Arbeitskreis sollten Vertreter der Schulpflegschaften, des Seniorenbeirates, Sachkundige des ZVM sowie Vertreter der Verwaltung und des Rates eingeladen werden. Mögliche Themen seien das Reaktivieren der Taxi-Bus-Linie zum Bahnhof Ascheberg, das Anbinden der Ortschaft Herbern an die Stadt Münster, das Einführen eines Service-Busses zu den umliegenden Krankenhäusern oder Ärztezentren in Hiltrup und Werne, das Anbinden der Ortschaft Davensberg an die Buslinie 7 nach Ottmarsbocholt, das Suchen nach Fördertöpfen für Haltepunkte und Bahnhöfe in der Gemeinde, das Einführen von „ÖPNV-Apps“ und ein Stadtteilauto für die Ortschaften.