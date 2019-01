Als Referent war auf der Raiffeisen-Versammlung Dirk Nienhaus angekündigt worden. Doch der konnte jetzt nicht kommen, „weil er zwei Termine auf einen gelegt hat“, wie Annika Ahlers berichtete, die sich wie Nienhaus als selbst ernannte „Erklärbäuerin“ sieht und nun kurzfristig für ihn eingesprungen war. „Er hat´s mit der Digitalisierung wohl noch nicht so ganz raus“.

Die gebürtige Everswinkelerin sieht sich als Brücke zwischen Bauern und Verbrauchern. „Wissen vermehrt sich, wenn wir es teilen“, lautet ihr Wahlspruch. Und dabei führe kein Weg an „Social Media“ vorbei. Natürlich seien offene Stalltüren und Besuchergruppen auf dem Hof wichtig und sinnvoll, aber gerade die Ballungsgebiete und Großstädte erreiche man damit nicht. Über „moderne Transparenz“ auf Instagram und Facebook gelinge das weitaus besser. „Es darf sich nicht die Frage stellen, ob wir das machen, sondern nur, wer es in die Hand nimmt“. Solche Posts seien unerlässlich, wenn man der wachsenden Kritik und der schrumpfenden Anerkennung der Landwirtschaft in der Bevölkerung effektiv begegnen wolle. Ihr sei auch klar, dass das nicht für Jeden etwas sei, schließlich wisse sie aus ihrer Arbeit bei der Nährstoffberatung des Betriebshilfsdienstes, dass es Bauern gebe, „die froh sind, wenn sie den Startknopf am Computer finden“. Das Wichtigste sei erst einmal, es werde überhaupt Öffentlichkeitsarbeit gemacht, erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Alois Loddenkemper hierzu. Jeder da, wo er es am besten könne.