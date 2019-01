Die Evangelische Mirjam-Gemeinde und katholische Pfarrei St. Lambertus veranstalten wieder eine gemeinsame Bibelwoche. Unter dem Titel „Mit Paulus glauben“ laden sie ein zu einer Reise durch den Philipperbrief und zeigen eine sehr persönliche und emotionale Sicht seines Verfassers auf – der alte „Haudegen“ Paulus lässt sich darin tief ins eigene Herz blicken. Die Themen und Texte sprechen direkt in den Alltag von Christen und Kirchengemeinden. Eine Teilnahme ist ohne biblische Vorkenntnisse möglich. Die Ökumenische Bibelwoche richtet sich an alle Interessierten, unabhängig von Alter oder Konfession. Sie wird 2019 erstmalig auf 14 Tage ausgedehnt.

Der Auftakt ist heute Abend eine Premiere. Denn um 19 Uhr ist Pfarrerin Angelika Ludwig im evangelischen Gemeindehaus Ascheberg Gastgeberin und Vortragende. Auch die nächsten beiden Termine werden im evangelischen Gemeindehaus abgehalten. nach dem Start heute geht es am 31. Januar (Donnerstag) um 19 Uhr und am 7. Februar (Donnerstag) um 19 Uhr jeweils im evangelischen Gemeindehaus Ascheberg weiter. Am 8. Februar (Freitag) zeichnen um 19 Uhr im katholischen Pfarrheim Ascheberg Pastoralreferent Ralf Wehrmann und Pastoralassistentin Sarah Ostermann verantwortlich. Zum ökumenischen Abschlussgottesdienst am 10. Februar (Sonntag) um 18 Uhr sind alle in die evangelische Gnadenkirche eingeladen. Ihn werden Pfarrerin Angelika Ludwig und Pastor Stefan Schürmeyer halten.

Für das nächste Jahr kündigt Wehrmann schon ein weiteres Überdenken der Bibelwoche an. Schließlich sei die Mirjam-Gemeinde auch in Drensteinfurt zu Hause. Vielleicht könne man etwas mit Drensteinfurt zusammen machen.