Spannende Experimente in der Forscher-Werkstatt

Eine Gruppe von Profilschülern sitzt in diesen Tagen auf gepackten Koffern. Die Achtklässler besuchen an der Schule eine Forscherwerkstatt und gehen mit den Ergebnissen in Grundschulen. Gestern nutzten 28 Viertklässler der Lambertusschule Ascheberg das Angebot.

Transportierten die Profilschüler ihr Material für kleine Experimente vor einem Jahr noch in Kisten, stehen in diesem Jahr Koffer bereit. Sie sind von der Gelsenwasser beim Projekt „Von klein auf“ gefördert worden. In den Koffern befinden sich auch zwei Behälter und zwei Eier, die Luca Thier für sein Experiment benötigt. Sogar das Salz, das er mit Wasser in einen Behälter gibt, findet er im Koffer. Die Viertklässler schauen an seiner Station zuerst einmal verwundert. Denn in einem Behälter liegt das Ei am Boden, nebenan steigt es nach kleinen Schubser immer wieder an die Oberfläche. Ja, Eier können schwimmen, dürfen die Grundschüler an dieser Station eintragen, wenn Luca ihnen erklärt hat, was den Unterschied zwischen Süß- und Salzwasser ausmacht. Der Profilschüler setzt zudem einen Stempel auf den Laufbogen.

Was ist sauer, saurer, am sauersten? Foto: hbm

13 kleine Experimente haben die Profilschüler mit in die Aula der Lambertusschule gebracht und dort aufgebaut. „Entstanden ist das aus einer Wissensfabrik, die wir gemeinsam mit der BASF durchgeführt haben“, erklärt Profilschullehrerin Iris König. Aus dem Fundus würden zu Beginn der Werkstatt die passenden Experimente ausgewählt. Im zweiten Schritt gehe es darum, dass die Achtklässler die Übungen durchführen und erklären können. Am Ende werde dann ein Programm für die Grundschulbesuche zusammengestellt. Das Präsentieren selbst gehört zur DNA eines Profilschülers, es wird von der fünften Klasse an vermittelt. „Wir waren schon in Senden, Ottmarsbocholt, Nordkirchen, Capelle und in Herbern“, informiert Lehrer Marcel Hake. In der Lambertusschule trifft die Profilschul-Delegation auf 28 Kinder der vierten Klassen, die sich vorher in Listen eingetragen haben. „Leider ist der Bus nicht gefahren“, bedauert die stellvertretende Leiterin Britta Müller, dass die Davensberg nicht gekommen sind.

Lässt sich ein Luftballon in einer flasche aufblasen? Foto: hbm

Das Programm ist auf Viertklässler zugeschnitten. Hake berichtet: „An einer Schule waren auch Drittklässler dabei, das war deutlich zu spüren.“

Luca Thier präsentierte die „schwimmenden Eier“. Foto: hbm

Neben den schwimmenden Eiern wurden Luftballons in Flaschen aufgeblasen, Kügelchen aus Flaschen gepustet, Öl auf Wasser schwimmen gelassen oder ausprobiert, welche Lebensmittel am sauersten sind. Die Experimente rund um Wasser, Luft, Lebensmittel und Feuer waren so interessant, dass die Grundschüler ihre Pause vergaßen.