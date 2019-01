Der Heimatverein und die Kolpingsfamilie Ascheberg gestalten gemeinsam am 4. Februar (Montag) um 17 Uhr einen Bildervortrag im Pfarrheim Ascheberg mit dem Thema: „Namibia unbekannte Schönheit im Süden Afrikas“. Armin Klaverkamp berichtet in Wort und Bild über die Schönheit des Landes, die Menschen, die unberührte Natur und die wilde Tierwelt.

Das Land empfängt den Besucher mit einem Gefühl von Freiheit - auf einer Fläche mehr als doppelt so groß wie Deutschland leben gerade einmal 2,6 Millionen Menschen. Der Bildervortrag zeigt dabei die beeindruckenden, wie gemalten Landschaften des Landes: an der Westküste die Namib, die älteste Wüste der Erde. Oder im Osten die golden schimmernde Kalahari als riesige Trockensavanne, im Norden, an der Grenze zu Angola gelegen, das aus touristischer Sicht unentdeckte Ovamboland bis hin zum immer-grünen Caprivistreifen.

Neben unzähligen Antilopen, Zebras, Giraffen und Pavianen, kreuzen auch immer wieder Elefanten, Schakale, Nashörner und Warzenschweine den Weg. Ebenso sieht man Löwen, Leoparden und Geparden. Besonders vielfältig ist die Tierwelt im Etosha-Nationalpark.

Viele Landesteile sind kulturell unterschiedlich geprägt - häufig werden auch traditionelle Lebensweisen noch stark gepflegt. Nicht zuletzt spannt der Vortrag auch einen Bogen über die Geschichte Namibias von der einstigen deutschen Kolonie bis hin zur aktuellen innenpolitischen Situation. Der Vortrag dauert etwa 90 Minuten.