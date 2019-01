In Doppelfunktion hatte Möllmann auch die Leitung des Malteserstifts St. Marien in Drensteinfurt inne. Künftig will sie sich auf die Leitung dieses Hauses beschränken. Leicht falle ihr der Abschied nicht. So ging ihr Ausstand in der vergangenen Woche auch nicht ohne Tränen vorüber, als sie sich im Kreise von rund 50 Mitarbeitern und Beiratsmitgliedern verabschiedete.

Nach elf Jahren fühle sie sich Kollegen wie Patienten eng verbunden und gehe „mit einem weinenden und einem lachenden Auge“. Die doppelte Leitungsfunktion gebe sie mit Rücksicht auf Gesundheit und Alter auf. Das Haus wisse sie bei ihrer Nachfolgerin Nadine Fischer in guten Händen. Der Übergang ist nahtlos, weil Fischer bereits seit gut einem Jahr als Pflegedienstleiterin in der Einrichtung am Bakenfelder Weg tätig ist.

Für Möllmann bleibt aus ihrer Tätigkeit nicht zuletzt der Umzugstag vom alten in das neue Haus in Erinnerung. Am 16. August 2008 wechselten 54 Senioren von der Altenhammstraße nach nebenan in den Neubau. Nur eine Woche zuvor hatte sie das sozusagen geübt. Da stand in Drensteinfurt ebenfalls der Umzug in einen Neubau im Kalender.

Die vielen guten Kontakte zu den Ehrenamtlern aus der Dorfgemeinschaft schätzt Möllmann besonders. Gemeinsam habe man so einige Kartoffeln für das Kartoffelfest geschält, sagte sie schmunzelnd. Zum Abschluss klopfe sie noch an die Zimmertüren der Bewohner. Dann dürften weitere Tränen fließen.