Sandstraße kommt auf den Tisch

Sie ist der Dauerbrenner: Die Ascheberger Sandstraße hat schon einige Male das Gesicht gewechselt. Mal gab es Bürgersteige, dann höhengleiches Pflaster, das schließlich wieder gegen Asphalt getauscht wurde. Konstant sind Klagen über verkehrsbehinderndes Parken und zu schnelles Fahren. Am Dienstag (29. Januar) kommt die Sandstraße bei der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses wieder auf den Tisch. Sie beginnt um 18 Uhr im Bürgerforum.

Der letzte entscheidende Eingriff ist einer Aktion eines Forums von Ascheberg Marketing entsprungen. Seit fünf Jahren darf auf dem wichtigsten Abschnitt nur noch mit 20 Stundenkilometern gefahren werden. Dazu ist eine Engstelle an der Sparkasse eingebaut worden. Dass die Ascheberger mit dem Status Quo nicht zufrieden sind, hat eine WN-Artikelserie im Sommer/Herbst 2017 gezeigt. Eine nicht repräsentative Stichprobe an der „Smiley-Tafel“ gegenüber Schwalbe zeigte, dass kaum ein Verkehrsteilnehmer mit 20 Stundenkilometern unterwegs ist. Und die Beschwerden über verkehrsbehinderndes Parken, damals ein großes Thema, sind nicht weniger geworden. Erst zur Jahreswende klagten Bewohner des Caritas-Wohnheims darüber, dass so dicht an Mauern geparkt wurde, dass es für sie nur auf der Fahrbahn ein Durchkommen gegeben habe.

Zwischendurch hat die Gemeinde den Verkehr gezählt und das Tempo gemessen. Foto: hbm

Gelöst hat die Politik die Probleme trotz intensiver Diskussion damals nicht. Vielmehr hat die CDU-Fraktion die vollen Parkplätze im und am Ortskern mit ins Gespräch gebracht. Gerade morgens ist es oft schwer auf dem Katharinenplatz oder dem Festplatz Schlingermanns Weide einen freien Stellplatz zu ergattern. Alle diese Gedanken wurden zu einem Paket geschnürt, das den Prüf-Auftrag an Experten ausmachte. Jetzt liegt das Gutachten zur aktuellen Verkehrssituation in der Ortschaft Ascheberg vor. Es wird am Dienstag von der Ingenieurgruppe für Verkehrswesen und Verfahrensentwicklung aus Aachen präsentiert. Das Konzept kostet netto 23 750 Euro.