Der Kirchenchor St. Benedikt ist in diesem Jahr schon eifrig unterwegs. Die kirchliche Singgemeinschaft ist mit dem Geschehen und seinem Vorstand sehr zufrieden. Denn bei der Generalversammlung am Mittwochabend wurde das gesamte Vorstandsteam einstimmig wiedergewählt. Den Ton geben also weiter Anita Bernsmann, Elisabeth Brochtrop, Leni Hagenkamp, Ise Maybaum, Elke Niesmann, Roswitha Schröder und Kirsten Thiemann an. Präses Pater George hatten beim Durchführen der Wahl eine leichte Aufgabe. Mit Chorleiter Uwe-Reiner Bochmann wurden die Termine im laufenden Jahr abgestimmt, wie beispielsweise Ostern und die Prozessionen. In diesem Jahr wird der Chor wieder an Karfreitag singen, ebenso wie zum Volkstrauertag.

Hinter dem Chor liegt auch bereits ein Probenwochenende im Matthias-Claudius-Haus in Meschede-Eversberg. In den vielfältigen Probeeinheiten wurden von Robert Jones die Missa Brevis und das Laudate Dominum eingeübt.

Der Chor wird die Stücke in der Ostersonntagsmesse um 10.30 Uhr vortragen.

Unterstützt wurden die Herberner bei den Proben von Magdalena Baab. So konnten die Grundzüge der einzelnen Stücke kennengelernt werden, die weiteren Feinheiten werden nun in den regelmäßig am Mittwoch stattfindenden Proben im Pfarrhim St. Bendikt ( 20 bis 22 Uhr) eingeübt. Die Gemütlichkeit kam neben der Probenarbeit nicht zu kurz. Es fand sich abends Zeit, am Kaminfeuer gemeinsam Lieder mit Gitarrenbegleitung zu singen – für Leib und Seele war gut gesorgt, war sich der Chor einig.