277 Liter fehlen zum Durchschnitt

Regen, Schnee, wieder Regen – wer über das aktuelle Wetter stöhnt, wird schnell daran erinnert, dass die Wasservorräte im Boden immer noch im Minus sind. Der Dürresommer 2018 ist nicht ausgeglichen. Doch wie hat sich das überhaupt in Ascheberg bemerkbar gemacht?

Weil es Wetterstationen nur in der Nachbarschaft gibt, dient die Wetteraufzeichnung an der Kläranlage Ascheberg als Grundlage für einen Blick auf das vergangene Jahr. Die Zahlen belegen das Gefühl. Durchschnittlich fallen in Ascheberg 855 Liter Wasser pro Quadratmeter und Jahr. 2018 waren es nur 578 Liter. Das heißt: 2018 fehlen 277 Liter zum Durchschnitt, der Boden hat nur gut zwei Drittel der üblichen Wassermengen abbekommen.

„Auch wenn es jetzt regnet und das Wasser fürs Pflanzenwachstum reicht, ist der Grundwasserspiegel noch nicht wieder angehoben worden“, ist Bernd Mersmann, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsvereins Ascheberg, überzeugt. Er führt den Blick auf die Drainage an: „Normalerweise würde bei den Regenfällen die Drainage laufen. Da ist aber nichts zu sehen. Das bedeutet: Der Boden ist auf den ersten 80, 90 Zentimetern noch nicht gesättigt.“ Der Vorsitzende denkt noch einen Schritt weiter: „Es kann sein, dass es im Frühjahr draußen grün aussieht und trotzdem Hausbrunnen trocken fallen, weil der Grundwasserspiegel nicht ansteigt.“ Mersmann hat in der Diskussion um die Dürre gehört, „dass es bis zu einem Jahr dauern wird, bis die alten Wasserbestände wieder erreicht werden.“

Vielleicht braucht es ein Jahr wie 2014. Da schrammte die Regenmenge mit 991,5 Litern pro Quadratmeter und Jahr knapp an der 1000er Marke vorbei. Das war auch das Jahr, in dem Münster unter Wasser stand. 204 Liter fielen im Juli 2014 auf einem Quadratmeter. Das ist der Rekord in den vergangenen Jahren. 2018 war es dieser Monat, der mit gerade einmal neun Litern pro Quadratmeter den Begriff Dürre immer öfter ins Spiel gebracht hat. „Da wäre Regen für den Mais gut gewesen“, erklärt Kreislandwirt Georg Silkenbömer. Beim genauen Betrachten der Jahres- und der Durchschnittskurve fällt auf, dass es ab April trockener wird. Wenn es heißt „Mai kühl und nass füllt dem Bauer Scheun‘ und Fass“, war 2018 ein schlechtes Jahr, denn es war mit 37 statt durchschnittlich 65 Litern deutlich weniger nass. „Normalerweise ist es gut, wenn jeder Monat etwas Regen abbekommt“, sagt Silkenbömer, denn „die Pflanzen müssen die Nährstoffe aus dem Boden holen können.“ Dafür brauche es Feuchtigkeit. Über die Jahre hat er auch beobachtet, dass es im Spätherbst viel regnet und das Wasserreservoir wieder aufgefüllt wird. Doch der Oktober und November 2018 haben genau das Gegenteil getan, es gab nur jeweils gut ein Drittel der üblichen Regenmengen.

In den Wälder schauen die Besitzer gespannt aufs Frühjahr. „Die Laubbäume haben auf die Trockenheit mit dem Abwerfen der Blätter reagiert. Wir müssen jetzt schauen, was wiederkommt“, erklärt Stefan Grünert, Rentmeister der merveldtschen Verwaltung auf Westerwinkel, auf WN-Anfrage. Sicher ist bereits, dass der Borkenkäfer durch den Sturm Friederike gute Lebensbedingungen vorgefunden und sich bei der Dürre stark vermehrt hat (WN berichteten). Er ist zu einer echten Plage geworden. „Es gibt Experten, die sehen das Ende der Fichte im Münsterland“, beschreibt Grünert das schlimmste Szenario im Wissen um die Arbeit in den Wäldern von Westerwinkel und Lembeck: „Wir sind nicht so schnell hinterher gekommen, wie neue Schäden aufgetreten sind“, erklärt Grünert. Sicher ist, dass „man in 20 Jahren bei einem Blick auf die Jahresringe eines Baumes das Jahr 2018 leicht erkennen kann.“