Zahl der Einsätze steigt deutlich an

Rund um die Uhr sind sie einsatzbereit, die Kameraden des Ascheberger Löschzuges. Eine Tatsache, die Bürgermeister Dr. Bert Risthaus zum einen mit Stolz erfüllt, zum anderen mit großer Dankbarkeit. „Denn was Sie hier leisten, das ist alles andere als selbstverständlich, denn Sie alle tun es ehrenamtlich“, zollte er den Ascheberger Blauröcken am Samstagabend bei der diesjährigen Generalversammlung im Feuerwehrgerätehaus ein dickes Lob.

Denn Risthaus ist durchaus bewusst, dass die Männer und Frauen, die hier Dienst tun, viel ihrer Freizeit für den Dienst am Nächsten opfern. „Und da freut es besonders, dass die Zahl der Aktiven in der Gemeinde auf insgesamt 119 Personen gestiegen ist, 55 aktive Feuerwehrleute davon allein im Ascheberger Löschzug.“ Und die haben auch 2018 jede Menge geleistet. Alleine 113 Mal sind die Ascheberger ausgerückt. 153 Alarmierungen wurden insgesamt in der Gemeinde verzeichnet. Eine Steigerung um 40 Einsätze. „Und diese waren gerade im vergangenen Jahr nicht immer leicht“, erinnerte der erste Bürger beispielsweise an einen Brandeinsatz in Herbern mit Todesfolge oder den Unfall des HLF 20, der allerdings repariert werden konnte.

Dass die Blauröcke so viel bewältigen, ist auch der Tatsache zu verdanken, dass sie sich ständig weiterbilden und mit Herzblut bei der Sache sind, wie dem Jahresbericht des Löschzugführers Sven Kahl zu entnehmen war. Und eben diese stetigen und erfolgreichen Fortbildungen hatten Beförderungen zur Folge. Einmal mehr wurde deutlich, wie viel Herzblut jeder Kamerad in sein Ehrenamt steckt.

Fortbildungen führen zu vielen Beförderungen

Einer, der quasi mit der Feuerwehr groß wurde, ist Oliver Olbrich. „Ja, ich bin familiär vorbelastet“, gab er grinsend zu. Schon im Kindergarten wurde Oliver mit einer orangefarbenen Feuerwehrjacke in Größe 128 eingekleidet. „Von niemand Geringerem als Opa Rudi.“ Heute ist der „kleine Olli“, wie Olbrich sich selbst augenzwinkernd bezeichnet, schon groß und wurde vom stellvertretenden Wehrführer Daniel Heitbaum zum Brandmeister befördert. Ein weiteres Unikat in den Reihen der Ascheberger Wehr ist Lars Raters. „Es gibt keinen Kameraden, der gleich an drei Standorten aktiv ist“, so Heitbaum. Raters ist ehrenamtlich in Ascheberg ebenso zur Stelle wie in Herbern. Beruflich ist er bei der Feuerwehr Dortmund unterwegs. Nun wurde er zum Hauptbrandmeister befördert.

Neubau schon im Blick Die Generalversammlung hatte schon historischen Charakter, schließlich fand sie letztmalig im alten Feuerwehrgerätehaus statt. Der Bau des neuen Gerätehauses, so Dr. Bert Risthaus, sei witterungsbedingt gerade unterbrochen, Der Bürgermeister rechnet aber damit, dass der Neubau bis Ende Juli 2019 fertiggestellt ist. ...

Die schnellste Beförderung erhielt Andreas Denker, seines Zeichens beim Feuerwehr-Institut NRW im gehobenen technischen Dienst tätig und seit Kurzem in der Ascheberger Wehr. Dem Dienstgrad angepasst beförderte Heitbaum ihn zum Brandoberinspektor. Zuvor beförderte Löschzugführer Sven Kahl Kai Focke, Andre Pelster, Pascal Kehrenberg und den frischverheirateten Tim Brozka zu Oberfeuerwehrmännern. Alexander Schlegel wurde zum Unterbrandmeister ernannt. Überdies wurde Jannik Olbrich aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst übernommen. Folgende Lehrgänge wurden absolviert: Simon Egbers (Sprechfunker-Lehrgang), Alexander Schlegel (Truppführer-Lehrgang), Tim Brozka und Nico Halstrick (beide Atemschutzgeräte-Lehrgang), Oliver Olbrich (Gruppenführer-Lehrgang), Dietmar Schwabe (F-Ausbilder-Lehrgang) und Tobias Klaas (Seminar Gerätewarte). Eine große Portion ehrenamtlicher Einsatz, um gut gerüstet zu sein.