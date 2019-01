Wanderpokal, Ehrungen und Mitgliederzuwachs: Die Altherren des TuS Ascheberg hatten bei ihrer Abteilungsversammlung im Clubheim mehrere Gründe zur Freunde. Gleich zu beginn der Versammlung begrüßte Abteilungsleiter Uwe Hartwig sechs Neue in den Reihen der Altherren. Weitere Mitstreiter sind willkommen.

Für 25-jährige Mitgliedschaft im Verein wurden Jürgen Heubrock, Klaus Lepper sowie Norbert und Günther Rüschenschmidt geehrt. Weitere Auszeichnungen erhielten Georg Rüschenschmidt für 30-jährige und Wolfgang Lüteke für 35-jährige Vereinstreue. Den Wanderpokal für besondere Verdienste beim TuS Ascheberg erhielt Manfred Trahe. Ein „Vorbild von Einsatzbereitschaft und Empathie“ nannte ihn der Vorstand.

Eine positive Kassenlage spiegelt ein auch finanziell recht erfolgreiches Jahr bei den Altenherren wider. Highlights in 2018 waren das Weihnachtsessen, das Kickerturnier im März und das Sommerturnier in Walstedde, bei dem die alten Herren erstmals zwei Mannschaften stellten: Sowohl eine Belegschaft aus der Ü 32, als auch aus der Ü 50 kickten mit. Aber auch die Mannschaftsfahrt nach Düsseldorf mit Übernachtung kam gut an.

Die Mitglieder von TuS Ascheberg setzen im Vorstand gerne auf Kontinuität. So blieb das Führungsteam erneut nahezu komplett bestehen: Uwe Hartwig wurde in seinem Amt bestätigt und bleibt zwei weitere Jahre Abteilungsleiter. Kleinere Änderungen gibt es jedoch. So rückte der neu aufgenommene Mirco Hoffmann direkt in den Festausschuss. Außerdem löst Manfred Rummler Gilbert Oesteroth als Spielführer der Ü 50 ab. Oesteroth wurde ebenfalls geehrt, da er die Ü 50 ins Leben gerufen hat.

Abschlussthema der Versammlung war die Planung der Dorfmeisterschaft, bei der die alten Herren in diesem Jahr für die Organisation zuständig sind. Dabei kam auch die Idee auf, ein Kleinfeldturnier für Altherren-Teams zu organisieren.