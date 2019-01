Nach einem Einbruch ins Hotel Clemens-August sind die Täter in der Nacht zum Samstag mit einem Firmenwagen, einem blauen Mercedes Sprinter, vom Tatort geflüchtet. Den Sprinter fanden Polizeibeamte am frühen Morgen auf einem Autobahnrastplatz in der Nähe. Auf unbekannte Weise waren die Ganoven zwischen 0.50 und 5.20 Uhr in den Hotelbetrieb gelangt. Dort stahlen sie nach Angabe der Polizei einen Tresor und Modeschmuck.

Zum Abtransport der Beute nutzten die Diebe den Firmenwagen. Das Fahrzeug wurde am Morgen um 5.20 Uhr auf dem Parkplatz Weißes Venn der A 1 (Fahrtrichtung Bremen) zwischen den Anschlussstellen Ascheberg und Hiltrup mit geöffneten Türen aufgefunden. Vermutlich stiegen die Täter dort in eine anderes Fahrzeug um, in dem sie ihre Flucht fortsetzten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei, ✆ 0 25 91 / 79 30, Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder aber zu dem gestohlenen Fahrzeug machen können.