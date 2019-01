Alois Kubitzik saß mittendrin in der munteren Gesellschaft. „Jetzt bin ich Teil dieser Großfamilie“, freute sich der Mann aus Bielefeld, der jetzt bei der Generalversammlung des SuB-Clubs in der Gaststätte Surmann als neues Mitglied aufgenommen wurde. Dafür nimmt er gerne auch eine weitere Anreise in Kauf. Denn beim SuB-Club, den Kubitzik über seinen ehemaligen Kollegen Wilfried Müller kennen gelernt hat, findet er genau das, was er so mag: „Freundliche, gut gelaunte Menschen, die wie ich die Geselligkeit lieben und gerne Spaß am Leben haben.“ Aktuell zählt der Club 73 Mitglieder.

Das 45. Vereinsjahr war besonders unterhaltsam. Dazu ließ Klaus Heming beim Rückblick auf 2018 viele Bilder sprechen und erinnerte anschaulich an Unternehmungen wie das gemeinsame Swingolfen, die Radtour, das Bouleturnier und den Karneval. So wurde deutlich: Langeweile ist in diesem Verein ein Fremdwort.

Mit Regularien hielt sich die muntere Truppe nicht allzu lange auf. Die Vorstandswahlen gingen zügig über die Bühne: Präsidentin Jutta Lamboury wurde ebenso wiedergewählt wie ihr Stellvertreter Alois „Dino“ Brochtrup. Schriftführerin bleibt Gudrun Wienströer. Hubertus Schulze-Eckholt hat nach wie vor das Amt des Geschäftsführers und Kassierers inne. Nur bei den Beisitzern gibt es Änderungen. Mecky Bourichter tritt an die Stelle der bisherigen zweiten Beisitzerin Annette Baumhöver. Erich Linnemann bleibt erster Beisitzer. Als Kassenprüfer fungieren Muff Stenkamp und Karl Föhles.

Im weiteren Verlauf der gut besuchten Versammlung wurde deutlich, dass sich der Verein auch sozial engagiert. So hat der SuB-Club seit vielen Jahren ein Plan-Patenkind. Aktuell ist es ein zwölfjähriges Mädchen aus Kambodscha, das die Mitglieder unterstützen, wie Thomas Weidner berichtete. „Das tun wir mehr als gerne, denn auf diese Weise können wir Menschen, denen es nicht so gut geht, etwas Gutes tun.“

2019 wollen sich die SuBler vor allem um die Nachwuchs-Werbung sorgen. Willkommen ist jeder. „Mitzubringen sind lediglich Spaß an der Freud und gute Laune“, betonte Lamboury. Wer Lust hat, die Truppe kennenzulernen und ebenso wie Alois aus Bielefeld Teil dieser geselligen „Großfamilie“ zu werden, kann sich bei Präsidentin Jutta Lamboury, ✆ 0 25 93 / 95 84 50, melden und darf dann ein Schnupperjahr absolvieren. Der Abend klang, musikalisch von Hacki Müller begleitet, in geselliger Runde aus.