Mit Vorfreude und bereits vielen neuen Ideen für das Ferienlager 2019 traf sich das Betreuerteam des Ministranten Ferienlagers der Gemeinde St. Lambertus Ascheberg am Samstag zur traditionellen Winterwanderung.

Das Ferienlager wird vom 3. bis 16. August in Neustadt an der Weinstraße stattfinden. Dort freuen sich sowohl Kinder als auch Leiter über einen Fußball- und Beachvolleyballplatz direkt am Haus. Das Betreuerteam steht und die Anmeldungen laufen bereits auf Hochtouren. Diese sind noch bis zum 8. Februar möglich. Sollten danach noch Plätze frei sein werden auch dann noch Anmeldungen angenommen. Das Anmeldeformular kann unter https://fl.sneakin.de/ runtergeladen und ausgefüllt bei Gudrun Welzel im Pfarrbüro abgegeben werden. Mitfahren können Kinder zwischen acht und vierzehn Jahren. Weitere Informationen zum Ferienlager gibt es online oder bei Leon Ruhmöller in der Tanzwerkstatt ( ✆ 0 25 93/ 9 58 99 90).