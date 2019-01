Aufatmen bei Kreis und Gemeinde: In der zweiten Ausschreibungsrunde für den Neubau einer Rettungswache in Ascheberg sind „werthaltige Ergebnisse“ eingegangen. Christoph Hüsing , Sprecher des Kreises Coesfeld, verweist sogar darauf, das es mehrere Angebote gebe. In der ersten Runde im Sommer 2018 waren noch „Mondpreise“ aufgerufen worden.

Im November 2016 hatte der Kreistag der Verwaltung den Auftrag erteilt, in Ascheberg eine neue Rettungswache zu bauen. Dafür hatten die Experten des Kreises einen Standort an der Herberner Straße auserkoren. Bei der ersten Ausschreibungsrunde im vergangenen Jahr waren keine passenden Angebote eingereicht worden. Deswegen hatte der Kreis die Pläne und die Ausschreibung überarbeitet. Gesucht wurde nicht mehr ein Generalunternehmer, sondern im ersten Schritt ein Unternehmen, das den Rohbau erstellt. Die Submission erfolgte am Donnerstag und für den ersten Schritt sind ausreichend Angebote da. Darauf basierend wird vom Architekten an einem Bauzeitenplan gearbeitet.

Die Kinder der Kita „Grashüpfer“ werden den Handwerkern an der Rettungswache zuschauen können. „Die Grashüpfer können ab Anfang Februar mit dem Einrichten beginnen“, informiert Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier auf WN-Anfrage. Der Kita-Umzug werde dann ohne Zeitdruck folgen.