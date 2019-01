„Ich habe schon einmal eine Ehrenamtskarte eingeführt“, berichtete Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier bei seiner ersten Sitzung in Ascheberg von der Arbeit in Everswinkel. Mit der Karte seien rund 4260 Vorteile in Nordrhein-Westfalen verbunden. Wichtig sei darüber hinaus, Angebote vor Ort zu generieren. Das könne eine Aufgabe für den neuen Wirtschaftsprüfer sein. Zu prüfen sei, ob es Fördergelder von der Staatskanzlei gebe.

Maximilian Sandhowe, der den Antrag der CDU begründet hatte, verwies darauf, dass Vor-Ort-Angebote nötig seien, um bei der Ehrenamtskarte mitmachen zu dürfen. Ludger Wobbe (CDU) bemerkte, dass Angebote der Gemeinde etwa beim Hallenbadeintritt nicht vergessen werden dürften. Hildegard Kuhlmann (CDU) verwies darauf, dass die Vereine aufgeklärt werden müssten, damit sie ihre Mitglieder passend informieren könnten. Denn die Ehrenamtskarte ist etwa an die Bedingung geknüpft, dass fünf Stunden pro Woche ehrenamtlich geleistet werden müssen.

Der Verwaltungsaufwand halte sich in Grenzen, informierte Stohldreier auf Anfrage von Volker Müller-Middendorf (UWG). Deswegen war die Runde nicht nur einig, die Ehrenamtskarte einzuführen, sondern in der Sache auch zügig die nächsten Schritte zu gehen.