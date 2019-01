Die Freiwillige Feuerwehr Ascheberg rückte am Donnerstagmorgen zu einem Unfall auf die Autobahn 1 aus. Weil um 8.07 Uhr eine eingeklemmte Person gemeldet worden war, wurden alle drei Löschzüge alarmiert. Als sie die Unfallstelle in Richtung Dortmund direkt hinter der Brücke B 54 in Horn erreichten, hatte die Person das Auto schon verlassen. „Sie wurde vom Rettungsdienst behandelt“, berichtet Wehrführer Rainer Koch auch WN-Anfrage. Die Polizei spricht von einem Unfall ohne Verletzte. Die Kameraden der Wehr unterstützten Polizei und Rettungskräfte, klemmten die Batterie des Unfallautos, das neben der Fahrbahn im Graben gelandet war, ab und machten sich dann wieder auf den Heimweg. Da der Verkehr die Unfallstelle auf der linken Fahrspur passieren konnte, hielt sich der Stau in Grenzen.