Freude bei Sven Kahl und der Freiwilligen Feuerwehr Ascheberg. Nach der Jugendfeuerwehr sind auch die aktiven Feuerwehrleute Nutznießer des wirtschaftlichen Erfolgs der Veranstaltungsserie „Ascheberg trifft sich“ geworden. Martin Bußkamp, Geschäftsführer von Ascheberg Marketing, überreichte dem Ascheberger Löschzugführer gestern Morgen 400 Euro.

Mit dabei war auch Lutz Walter, der die Treffen auf dem Katharinenplatz vor zwei Jahren aus der Taufe gehoben hatte. Er hatte ein Plakat dabei, dass auf die dritte Runde der Treffen donnerstags auf dem Katharinenplatz hinweist. Sechs Termine wird es in diesem Sommer geben. „Frei gehalten haben wir das Jubiläumswochenende des SV Herbern“, berichtet Bußkamp. Insgesamt ist die Reihe über einen längeren Zeitruam gestreckt. Im Juli treffen sich die Ascheberger am 11. und am 18. des Monats. Im August haben sie am 15. und 22. die Gelegenheit von 17 bis 22 Uhr bei Bier und Würstchen zu plaudern. Der 5. und 12. September beschließen das Angebot, bei dem jeweils Live-Musik bei freiem Eintritt angeboten wird.