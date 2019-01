Neuer Probenraum gefällt

Die Turmbläser sind in Davensberg so etwas wie die Dorfmusikanten. Wann immer ihre Töne benötigt werden, spielen sie auf: Beim Schützenfest, Martinszug, Lambertusspiel, Volkstrauertag oder auf der Kirmes. Das wird in diesem Jahr nicht anders sein. Aktuell stehen bei den Proben die Stücke fürs Schützenfest auf dem Programm. Allerdings haben die Musiker den 1. Dezember fest im Blick. Dann werden sie gemeinsam mit der Chorgemeinschaft in der St. Anna-Kirche ein Konzert geben. Beginn ist um 17 Uhr.

Das waren Themen bei der Jahresversammlung, die auch eine Bühne für Ehrungen bot: Maximilian Klemann und Jonas Patzelt sind 15 Jahre dabei. Brigitte Klemann gehört den Turmbläsern schon 40 Jahre an. Sie kam als die Musikgemeinschaft fünf Jahre alt war. Zum 45-Jährigen wollen die Musiker sich mit einem Ausflug beschenken,

Als Geschenk empfinden die Musiker ihren neuen Probenraum im Dorfgemeinschaftshaus. „Im Gegensatz zur Schule ist es hier warm“, erklärt Brigitte Klemann die Wintervorzüge. Dazu bieten Schränke die Möglichkeit, Notenständer oder ähnliches dort zu lagern und nicht alles zu jeder Probe mitzubringen. Die Übungsabende beginnen jeweils dienstags um 19.30 Uhr und laufen über zwei Stunden. Die Gemeinschaft würde sich über Zuwachs freuen. „Wer früher ein Instrument gespielt hat und das heute gerne fortführen möchte, ist bei uns willkommen“, lädt Klemann zum Schnuppern ein.

Sehr zufrieden sind die Turmbläser auch mit ihrem neuen Kapellmeister. Martin Korte ist nun ein Jahr dabei und ermöglichte 2018 einen nahtlosen Übergang. Dass er weitermacht, erfreut die Turmbläser, die sich mit den Bürgerschützen auf deren Jubiläum 2020 freuen. Denn auch da ist Musik gefragt. Die Dorfmusikanten sind dabei.