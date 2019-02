Die rote Kugel sitzt auf der Nasenspitze, die Kleidung passt zum Programmversprechen: Dietmar Felski und Michael Stattmann treten beim Pressetermin im bunten Dress vor die Kamera. So farbenfroh und abwechslungsreich soll auch das Geschehen bei Kaspa 2.0 am 2. März (Samstag) im Hotel Clemens August sein.

Kaspa? Dahinter steht wie vor zwei Jahren die Losung Karneval und Spaß. Die Tanzgarde Werne wird genauso auf der Bühne zu sehen sein wie die Dühnschen Jecken aus Wermelskirchen. Das Männerballett kam vor zwei Jahren erstmals ins Davertdorf und war zwischenzeitlich öfter da. Die Aasee-Nixen aus Münster werden genauso erwartet wie „Emma aus Emsdetten“. Sie geht auch schon einmal für die Fernsehsitzung in Münster in die Bütt. Seine Zusage hat auch Blümchen Bernd (Bernd Heitmann) gegeben. Er begeisterte die Gäste schon 2017. Felski bemüht sich noch ein Prinzenpaar nach Davensberg zu locken.

Wichtig ist den beiden Organisatoren, die selbst mit Parodien und Moderationen zum Geschehen beitragen werden, dass Kaspa 2.0 wieder eine Mitmachparty wird. Zwischendurch legt DJ Kerni zum Tanz oder Schunkeln auf. Das wird er fortführen, wenn um 22.30 Uhr das Programm endet. Einlass wird um 18 Uhr sein, das Programm startet um 19.33 Uhr.

Eintrittskarten zum Preis von 9,50 Euro sind im Hotel Clemens August in Davensberg und im Schnäppchenmarkt in Ascheberg zu haben.

Kinder, die gerne Karneval feiern, kommen schon früher auf ihre Kosten. Auf sie wartet am Sonntag (3. Februar) ein buntes Programm aus Tanz und Spaß. Beginn in der Aula der Profilschule in Herbern ist um 14.11 Uhr. Karten für den Kinderkarneval gibt es im Vorverkauf zum Preis von einen Euro (Kinder) und 2,50 Euro (Erwachsene) beim Schnäppchenmarkt in Ascheberg und bei Zweirad Hölscher in Herbern. Karten können auch an der Tageskasse noch erworben werden, teilen die Organisatoren mit.