Eine Ära ist gestern zu Ende gegangen: Ulrike Lonsing-Bußkamp ist gestern nach 18 Jahren als Schulleiterin der Herberner Mariengrundschule verabschiedet worden. Durch ein Spalier applaudierender Schüler schritt eine überraschte und angerührte künftige Pensionärin am Donnerstag nach der ersten großen Pause. Auch wenn sie kein großes Tamtam haben wollte, ein bisschen musste sie aushalten. „Es war wie jeder Tag hier auch heute ein schöner Schultag“, so Lonsing-Bußkamp, die an ihrem letzten Tag noch eine Schulanmeldung angenommen hatte.

Mit Blick auf die Uhr sagte sie um 12 Uhr. „Ab jetzt bin ich nicht mehr zuständig. Das sollen jetzt andere machen.“ Ihren neuen Lebensabschnitt begeht sie mit Freude. „Jetzt habe ich mehr Zeit für die Enkelkinder, was gibt es Schöneres“, sagte die scheidende Schulleiterin, bevor sie sich vom Kollegium verabschiedete.

Sabine Küter Foto: iss

Kommissarische Leiterin der Marienschule Herbern wird ab heute die Aschebergerin Sabine Küter, die schon länger an der Grundschule tätig ist. Das erklärte gestern Schulrätin Dr. Walburga Henry auf WN-Anfrage. Küter sei von ihrer Vorgängerin gut auf die Aufgabe vorbereitet worden, werde vom Kollegium und der Schulleitung der Lambertsschule Ascheberg unterstützt. „Sie wird das gut hinbekommen“, ist Henry überzeugt. Die Schulrätin ist guter Dinge, dass die Stelle bald amtlich wieder besetzt sein wird: „Es gibt neue Richtlinien für die dienstliche Beurteilung. Sie machen die Verfahren schneller.“