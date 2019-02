Ausbau wird geprüft

Seit die Gemeinde ihre Pläne zu den Schulstandorten öffentlich präsentiert hatte, ist die Diskussion über die Verkehrssituation am Altenhamm intensiv geführt worden. Fachbereichsleiter Klaus van Roje bemühte sich am Donnerstag im Fachausschuss Druck aus dem Kessel zu lassen und verwies auf die zeitlichen Abläufe. Mit den Bauarbeiten an der Profilschule Ascheberg werde frühestens 2020 begonnen. Gerechnet werde mit einer zweijährigen Bauzeit. 2022 sei geplant, dass die Profilschule sich aus Herbern verabschiede. Dann müssten die leeren Räume für den Wechsel der Mariengrundschule vorbereitet werden. Wenn sie 2023 die Straßenseite wechsle, müsse die jetzige Grundschule zur Kita umgebaut werden. Sie werde 2014 einziehen. Der Verkehr gehe also ohne Profilschüler zwischenzeitlich zurück. Man habe fünf Jahre Zeit, die verkehrliche Situation zu prüfen und zu verbessern.

Genau das Gegenteil verlangte ein CDU-Antrag vom 16. Januar, der den Ausbau des Haselbüschkens beschlossen wissen wollte. In der Nacht vor der Sitzung wurde ein dreiteiliger Beschlussvorschlag nachgereicht. In der Sitzung erhielten Pressevertreter ihn mit einer zusätzlichen handschriftlichen Notiz. Die Diskussion lief. Elmar Hammwöhner (SPD) warf der CDU vor, dass die Probleme mit einer Umgehungsstraße schon längst gelöst wären. Jochen Wismann (FDP) sprach von einer weiteren Autobahn am Ortsrand. Winfried Meyer-Laucke (UWG) mutmaßte, die CDU führe ein Stück aus dem Dollhaus auf. Am Ende war es Thomas Franzke, der für die CDU den Druck aus der Diskussion nahm: Es gehe nicht um den Ausbau des Haselbüschkens. Wichtig sei den Christdemokraten, dass geprüft werde, unter welchen Bedingungen der Weg einen Beitrag zur Entlastung der Verkehrslage leisten könne. Dazu gehöre auch eine rückseitige Anbindung des Schulzentrums.