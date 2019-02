Schwarzlichttheater heißt die Brücke von der Kita St. Anna zur Grundschule im Davertdorf. Darüber gehen die Steppkes aus dem Kindergarten, um in der Schule mit älteren Kindern zu proben und Vorträge einzuüben. Aus der Zusammenarbeit entsteht Zeigenswertes. Das erlebten Geschwister, Eltern und Großeltern am Donnerstagnachmittag bei zwei Vorführungen in der Aula.