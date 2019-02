Drei Optionen für eine ruhigere Sandstraße

Zahlen, Fakten und drei Optionen – Sylke Schwarz legte am Donnerstag ein Paket für die nächste Diskussionsrunde zur Sandstraße vor. Der Blick des Aachener Ingenieurbüros galt besonders der Zahl der Verkehrsteilnehmer und den Parkplätzen im Ortskern.

Auf der Sandstraße waren an der Messstelle vor Schlingermanns Hof täglich im Durchschnitt 2776 Fahrzeuge unterwegs. Das Zählgerät der Gemeinde, das jeweils über einen längeren Zeitraum Daten erfasst hatte, weist für die Appelhofstraße 4114 Fahrzeuge aus, für die Himmelstraße 1734 und die Eschenbachstraße 3824. Diese Zahlen sind bis in Kurven, wie die Belastungen morgens, mittags und abends sind, heruntergebrochen. Für die Sandstraße hielt Schwarz fest: „Die Verkehrsbelastung ist unkritisch. Ruhiges und gesundes Wohnen sind möglich.“

Kontrollgänge in der Vorweihnachtszeit

Für die Parkplätze wurde eine Stichprobe herangezogen. Sie waren dabei zu 50 Prozent ausgelastet. Die Höchstauslastung dürfe nicht über 85 Prozent liegen, weil das zu Parkplatz-Suchverkehr führe. Besonders stark ausgelastet waren die Parkplätze an der Sandstraße (neun von zehn), der Katharinenplatz (38/43) und der Platz an Schlingermanns Hof (34/37). Zwei Kontrollgänge durch die Verwaltung haben in der Vorweihnachtszeit 2018 eine Auslastung von 57 Prozent gebracht, im Januar von 48 Prozent. Aufgefallen war den Verkehrsplanern, dass für Fahrräder zu wenig und oft schlechte Abstellmöglichkeiten vorhanden sind.

Ein hohes Aufkommen an Fußgängern im Längs- und Querverkehr, dazu viele Radfahrer, die mehrheitlich entlang der Straße unterwegs seien, schrieb Schwarz ebenfalls ins Gutachten, das in einer Zwischenbilanz von Nutzungskonflikten durch Fußgänger, Radfahrer, Pkws und Parker spricht.

Die Lösungsoptionen:

Drei Szenarien stellte die Verkehrsplanerin vor. Man könne den Status Quo optimieren. Dazu müssten Falschparker konsequent kontrolliert und gering belastete Parkplätze besser beschildert werden. Einzelne Parkplätze könnten umgenutzt werden. Es brauche mehr Parkplätze für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt seien. Dringend seien Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gefragt. Umgenutzte Parkplätze könnten auch als Aufenthaltsfläche für Fußgänger dienen.

Szenario zwei sieht die Sandstraße als Einbahnstraße. Sie nehme Verkehr von dieser Straße, führe insbesondere aber an der Konermannstraße, einem sensiblen Bereich durch die beiden Kindergärten, zu deutlich mehr Verkehr. Die Geschwindigkeit werde ohne Gegenverkehr vermutlich steigen, zentrale Einrichtungen und Wohngebiete seien schlechter erreichbar.

Das dritte Szenario ist ein verkehrsberuhigter Bereich. Er biete Möglichkeiten, die Aufenthaltsfunktion gestalterisch herauszuheben. Zu den Vorteilen gehöre eine erhöhte Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger. Der Verkehr werde deutlich reduziert, die umliegenden Straßen aber nur geringfügig mehrbelastet.

Zu prüfen sei, wie die Straßenverkehrsbehörde zu den Ideen stehe, denn sie müsse es anordnen. Der verkehrsberuhigte Bereich spielte übrigens vor acht Jahren im Bereichsforum schon eine Rolle, kam damals aber nicht zum Zug. Die Verwaltung will die Zeit bis das Verkehrskonzept beraten wird nutzen, um beim Kreis vorzufühlen, ob beispielsweise so ein verkehrsberuhigter Bereich möglich ist. Das gilt auch für eine mögliche kurzzeitige Fußgängerzone zwischen Kirmes und Italienischer Nacht.

Verkehrskonzept zur Sandstraße - Ergebnisse der Untersuchung zum Download: