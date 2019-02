Medaillen, Davertpokal und als Jahreshighlight das Fuchsschwanz-Greifen. Ein tolles Jahr liegt hinter dem Reitverein Ascheberg. Dementsprechend gut gelaunt zeigten sich auch die Mitglieder auf die Jahreshauptversammlung am Freitagabend in der Gaststätte Frenking. Zum ersten Mal startete die Versammlung in der Festscheune des Gasthofes, in Zukunft will man das aber so beibehalten.

Besonders begrüßt wurden die Fuchsmajore Alina Siesmann und Christoph Selhorst. Auch die stellvertretende Bürgermeisterin Maria Schulte-Loh und die Sponsoren wurden vom Vorstand ausdrücklich willkommen geheißen. Auch sie tragen zu einer positiven Geschäfts-Bilanz teil.

Der Verein zählt, wie bei der jüngsten Generalversammlung, genau 471 Mitglieder. Die Reiter ließen im ersten Teil des Abends das Jahr 2018 Revue passieren. Jahreshighlights waren die Herbstversammlung, die Jugend-Fuchsjagd im Oktober, der Dressurlehrgang mit 35 Reitern, die Nikolaus-Feier und das traditionelle Fuchsschwanzgreifen zum Ermitteln der Fuchsmajore. Auch die Kutscher berichteten nur Positives.

Es wurde ein besonderer Dank an die Reitlehrer ausgesprochen, die die Aktiven auf Turniere vorbereiten. Ein weiterer Dank ging an Stefan Pape für das Traktorfahren. Sportliche Highlights der Reiter in 2018 waren unter anderem das Kreisjugendturnier in Seppenrade, der eigens ausgerichtete Davertpokal und das Altkreisjugendturnier.

In den Einzelleistungen stachen einige Reiter mit besonderen Erfolgen heraus, die drei erfolgreichsten Reiter in 2018 bekamen Pokale überreicht. Johann Freisfeld mit seinem Pferd Top Navaria war der Beste unter den Pony-Reitern bis 16 Jahre. Bei den Junioren bis 18 Jahren konnte sich Jule Schulze-Pellengahr mit ihrem Ross Aronia durchsetzen. Bei den Senioren machte derweil Karolin Otto auf sich aufmerksam. Sie ritt auf Berry van de Welfarehof.

Bei den Vorstandswahlen sprachen die Mitglieder den bewährten Kräften weiter das Vertrauen aus. Sowohl Martin Fallenberg als erster Vorsitzender, Andreas Voss als Kassierer, Georg Fresfeld als zweiter Beisitzer als auch Heike Zobel als stellvertretende Jugendwartin wurden einstimmig wiedergewählt.

Abschließend machte der Vorstand auf diverse Veranstaltungen aufmerksam: Am 6. Juni findet das Kreisturnier in Ascheberg statt. Der Davertpokal, diesmal in Amelsbüren, steht ebenso an wie der Jugendausritt am 23.und 24. August.