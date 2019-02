Michael Brüning ist auch am Sonntagnachmittag immer noch geschockt. Am späten Samstagabend hat ein Jagdhund seinen kleinen, vier Jahre alten Mischlingsrüden bei einer Beißattacke tödlich verletzt. „Basti war für meine Frau und mich fast wie ein Kind. Was passiert ist, ist für uns ganz fürchterlich“, berichtet der Davensberger.

Der 62-Jährige und seine 68-jährige Frau Ursula waren gegen 22.30 Uhr vom Nachbarn aus auf dem Heimweg. Ihr Hund lief ihnen ein Stück voraus. „Plötzlich hörten wir ein lautes Gequieke. Als ich hinlief, sah ich, dass ein Jagdhund Basti geschnappt und übel zugerichtet hatte. Ich bin dazwischen und wäre fast selbst gebissen worden“, schildert Brüning den Vorfall. Der Jagdhund sei in der Nachbarschaft ausgebüxt. „Der Besitzer kam in Unterwäsche an und hat seinen Hund zurückgepfiffen. Was passiert ist, hat ihn nicht interessiert“, erzählt der Davensberger. Er sei sofort mit seinem schwer verletzten Vierbeiner in die Tierklinik nach Ahlen gefahren. Doch die Hilfe kam zu spät.

Brüning will jetzt gegen den Halter des Jagdhundes Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Landeshundegesetz erstatten. „Ich fühle mich hier nicht mehr sicher“, sagt er.