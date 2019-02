Hoffnung auf ein zweites Referendum ist gesunken

Was war der Zweck der Reise?

Panske : Rund 25 000 Briten leben in NRW, Großbritannien zählt zu einem der wichtigsten Handelspartner, es gibt Städtepartnerschaften und Schüleraustauschprogramme. Aus dieser besonderen Verbindung heraus hat der Landtag erstmals eine Parlamentariergruppe für das Vereinigte Königreich gegründet. Die Aufgabe besteht darin, die bilateralen Beziehungen weiter zu stärken und zu intensivieren. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund des nahenden Brexit. Diese Entscheidung wird weitreichende Folgen für die gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen haben.

Wie begegnen britische Politiker den deutschen Kollegen, wie ist die Gesprächsatmosphäre?

Panske: Man konnte allen anmerken, dass sie sich über das Engagement aus NRW sehr freuen. Am ersten Abend hatten wir ein gemeinsames Essen mit Greg Hands (Abgeordneter der Tories), ehemaliger Staatssekretär im Handelsministerium und ein Brexit-Befürworter, der vor zwei Wochen noch in der Talkshow bei Anne Will zu Gast war. Am zweiten Tag trafen wir den Labour-Abgeordneten Chris Bryant, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und bekennender Brexit-Gegner. Das waren alles sehr offen geführte, interessante, vertrauensvolle und kollegiale Gespräche.

Die deutsche Botschaft von innen zu erleben, war vermutlich neu. Welchen Eindruck haben Sie mitgenommen?

Panske: Es gab ein Hintergrundgespräch und anschließend ein Arbeitsessen mit Julia Gross, die Ständige Vertreterin der Deutschen Botschaft in London. Mit dabei waren geladene britische Experten aus den sogenannten Think Tanks, Open Europe und NRW.Invest. Alles unglaublich spannend, wirklich beeindruckt, sehr lehrreich und ich bin dankbar, in einer solchen Umgebung in dieser Gesprächsrunde teilgenommen zu haben.

Welchen Tenor zum Brexit nehmen Sie mit nach Hause?

Panske: „Everything is possible“ -– alles ist möglich, war wohl der häufigste Satz, den ich gehört habe. Die Briten sind sehr entschlossen, den Weg aus Europa zu suchen,– ob mit einem geordneten oder ungeordneten Austritt. Meine Hoffnung, die ich bis jetzt immer mit mir herumgetragen habe, dass es noch ein zweites Referendum geben wird, ist stark gesunken.

Gibt es Sorgen und Ängste, die Ihnen aus dem Wahlkreis wegen des Brexit begegnen?

Panske: Auch viele Unternehmen im Münsterland haben gute Handelsbeziehungen mit Großbritannien. Ihre Sorge vor einem ungeordneten BREXIT ist natürlich groß. Aber auch Schulen im Kreis Coesfeld haben mit dem Vereinigten Königreich Schüleraustauschprogramme, deren Weiterführung gegenwärtig noch nicht gesichert ist. Deshalb haben wir auch am dritten Tag eine Schule in Silvertown besucht. An dieser Schule wird auch noch Deutsch als Fremdsprache gelernt.